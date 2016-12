Täter stellten sich nach Tresor-Diebstahl

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn und ein 25-Jähriger aus St. Pölten, die in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) einen Tresor gestohlen haben sollen, haben sich gestellt. Die Polizei hatte mit Fahndungsfotos nach ihnen gesucht.

Das Duo soll in einem Selbstbedienungscontainer in Ladendorf einen Geldtresor gestohlen und in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) versucht haben, einen Kühlschrank in einem Selbstbedienungscontainer mit einem Böller zu sprengen.

Bei der Einvernahme am Samstag waren die beiden laut Polizei zum Großteil geständig, im November und Dezember zu zweit eine Sachbeschädigung und zwei versuchte Einbruchsdiebstähle in Ernstbrunn sowie zwei Diebstähle in Ladendorf und Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) in Selbstbedienungscontainer verübt zu haben. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.000 Euro. Das Duo wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.