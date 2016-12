Stimmungsvoller Ausseer Advent im Festspielhaus

Das Ausseerland ist für sein unverändert erhaltenes Brauchtum bekannt. Das macht den „Ausseer Advent“ zu einem Pflichttermin für Liebhaber unverfälschter Volksmusik. Am Samstag machte er Station im Festspielhaus St. Pölten.

Nach bewährter Tradition luden Musiker aus dem Ausseerland auch heuer wieder zum „Ausseer Advent“. Die renommierte Ausseer Bradlmusi, der K & K Viergesang und das Altausseer Bläserquartett der Salinenmusikkapelle sorgten für besinnliche Stimmung im Festspielhaus St. Pölten. Ergänzt wurden die Melodien durch Texte zur Winter- und Weihnachtszeit aus der Feder von Ausseer Schriftstellern, diesmal dargeboten von Konstanze Breitebner und Michael Birkmeyer.

ORF

„Das kommt aus dem Innersten der Menschen“

Der einstige Solotänzer der Wiener Staatsoper, Michael Birkmeyer, wuchs am Grundlsee auf und fühlt sich dem Ausseer Advent dadurch besonders verbunden. Die Musik habe ihn von klein auf begeistert, sagt er: „Das ist herrlich, das ist keine aufgesetzte Musik, sondern kommt wirklich aus dem Innersten der Menschen.“

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Ausseer Advents ist Marianne Goertz, die sich meist bescheiden im Hintergrund hält. Die Obfrau des Fremdenverkehrsvereins Altaussee hatte einst gemeinsam mit Michael Birkmeyer die Idee zu der Veranstaltungsreihe und ist noch heute für die Organisation der Auftritte verantwortlich. „Jeder Mensch, der an Aussee denkt, denkt an die Musik und Tradition. Musik ist einfach der beste Botschafter und was liegt näher, als dass wir auch einmal nach Niederösterreich kommen, nicht nur die Niederösterreicher zu uns“, sagt Goertz.