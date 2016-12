NÖGKK nimmt 30 neue Ärzte unter Vertrag

In Niederösterreich werden 30 Arztstellen neu besetzt. Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) spricht trotz punktueller Engpässe von einem „funktionierenden Generationenwechsel von Kassenärzten“.

In den kommenden Wochen und Monaten werden in ganz Niederösterreich sieben Allgemeinmedizinern, fünf Fachärzte, fünf Zahnärzte und ein Kieferorthopäde ihren Dienst aufnehmen. Die NÖGKK spricht in diesem Zusammenhang von einer erfolgreichen Neubesetzungsoffensive bei Krankenkassenpraxen. „Im Durchschnitt bewarben sich zwei Mediziner um die ausgeschriebenen Einzelstellen“, sagte NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. Das beweise, dass Kassenstellen sowohl im städtischen aus auch im ländlichen Bereich attraktiv seien.

Neben den 18 Einzelverträgen schloss die Gebietskrankenkasse mit acht Allgemeinmediziner sowie vier Fachärzten Verträge ab, die als neue Gesellschafter in Gruppenpraxen und Jobsharingpraxen tätig werden. Diese Form, bei der sich mehrere Ärzte zusammenschließen, nimmt damit weiterhin stark zu.

16 Kassenstellen weiterhin unbesetzt

Den laufenden Pensionierungen von Medizinern stehe in Niederösterreich ein funktionierender Generationenwechsel von Kassenärzten gegenüber, heißt es in einer Aussendung der NÖGKK. „Unsere Reformschritte haben gegriffen, und innovative Organisationsmodelle wie die Gruppenpraxis überzeugen Mediziner von der zukünftigen Bedeutung und interessanten Perspektiven des ,Berufes Kassenarzt‘“, so Hutter. Auch Christoph Reisner, Präsident der Ärztekammer Niederösterreich, ist mit dem Ist-Zustand zufrieden. Die Politik müsse aber dafür sorgen, dass weiterhin genügend Mediziner ausgebildet werden, sagt er.

Derzeit gibt es 16 unbesetzte Kassenarztstellen in Niederösterreich, etwa in Lilienfeld oder Gänserndorf. „Trotzdem haben wir im ganzen Land mehr Ärzte unter Vertrag als je zuvor. Die NÖGKK verfügt heute mit 755 Allgemeinmedizinern und 482 Fachärzten sowie weiteren 489 Vertragspartnern in den Bereichen Zahnheilkunde und Kieferorthopädie über das größte Ärztenetz ihrer Geschichte", sagt NÖGKK-Obmann Hutter.

Unter den nun neu besetzten Kassenstellen befindet sich auch eine in Krems, die in der Vergangenheit 14 Mal ausgeschrieben werden musste. Bei der letzten Ausschreibung konnte schließlich ein Allgemeinmediziner gefunden werden, der diese übernimmt.

Neu besetzte Einzelstellen:

Allgemeinmedizin in Brunn an der Wild (Bezirk Horn), Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten), Heidenreichstein (Bezirk Gmünd), Krems, Neusiedl bei Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt), Schwechat (Bezirk Wien Umgebung) & Trumau (Bezirk Baden)

Augenheilkunde in Zwettl

Hals, Nasen, Ohren in Neunkirchen

Innere Medizin in Horn

Kinder- und Jugendheilkunde in Wiener Neustadt

Kinder- und Jugendpsychiatrie in Korneuburg

Zahnheilkunde in Eggenburg (Bezirk Horn), Heiligenkreuz (Bezirk Baden), Poysdorf (Bezirk Mistelbach), St. Andrä vor dem Hagenthale (Bezirk Tulln) & Tulln

Kieferorthopädie in Gföhl (Bezirk Krems)

Neue Ärzte in Gruppenpraxen:

Allgemeinmedizin in Furth bei Göttweig (Bezirk Krems), Herzogenburg (Bezirk St. Pölten), Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling), Münichreith (Bezirk Melk), Sierndorf (Bezirk Korneuburg), St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln), Wiener Neustadt & Zeiselmauer (Bezirk Tulln)

Augenheilkunde in Stockerau (Bezirk Korneuburg)

Frauenheilkunde in Pöchlarn (Bezirk Melk)

Neurologie und Psychiatrie in St. Pölten

Radiologie in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha)

