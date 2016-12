Auszeichnung für Familienfreundlichkeit

Das Amt der NÖ Landesregierung hat als erste Landesverwaltung ein Zertifikat für Familienfreundlichkeit erhalten. Familienministerin Sophie Karmasin überreichte es an Landesrätin Barbara Schwarz (beide ÖVP).

Das Zertifikat „AUDIT berufundfamilie“ ist ein staatliches Gütezeichen für Leistungen und Engagement auf dem Gebiet der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Familienlandesrätin Barbara Schwarz sagte nach der Verleihung: „Das Land Niederösterreich will einerseits Familien mit all ihren Mitgliedern und Konstellationen als kleinste Einheit unserer Gesellschaft unterstützen und andererseits die Erwerbstätigkeit in der Wirtschaft und den öffentlichen Institutionen als Garant für Wohlstand stärken.“

„Vorbildwirkung für Firmen“

„Als einer der größten Arbeitgeber im Bundesland ist sich das Land Niederösterreich seiner beispielgebenden Wirkung auf andere Einrichtungen und Unternehmen bewusst“, hieß es. Als familienfreundliche Maßnahmen werden beim Amt der NÖ Landesregierung unter anderem Karenzmanagement, Rückkehrrecht, Väterkarenz, Gleitzeit, Teilzeit, Betriebskindergarten, Kinderbetreuung während der Schulferien im Sommer sowie Kindermenüs in der Kantine gesetzt.

„Familienfreundlichkeit ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Darum freut es mich, dass sich immer mehr Arbeitgeber für den familienfreundlichen Weg entscheiden und auch dabei bleiben. Sie alle haben erkannt, dass Familienfreundlichkeit ein wesentlicher Faktor im Wettbewerb um die besten Köpfe ist und viele nachhaltige Vorteile bringt," betonte Familienministerin Sophie Karmasin.

