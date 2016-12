Bad Erlach erhält Kinder-Rehabilitation

Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt) wird der Standort für das neue Kinder-Reha Zentrum im Osten Österreichs. Das ist nun laut der Präsidentin des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Ulrike Rabmer-Koller entschieden.

Jahrelang hat sich Bad Erlach darum bemüht als Standort für das Kinder-Reha Zentrum ausgewählt zu werden- mehr dazu in Bad Erlach hofft auf Kinder-Rehazentrum (noe.ORF.at; 24.8.2015). Nun ist das fix, bestätigte die Präsidentin des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger Ulrike Rabmer-Koller. „Es sind 67 Betten für die mobilisierende Rehabilition und 47 Betten für die psychosoziale Rehablition“. Insgesamt werden in der neuen Klinik also 114 Plätze in Bad Erlach entstehen.

Unbürokratischer Zugang soll gewährleistet werden

„Die Einführung der Kinder-Rehabilitation ist ein besonderer Meilenstein für die Sozialversicherung“, freut sich Ulrike Rabmer-Koller. „Zum einen ist es wichtig, dass Kinder jetzt die gleichen Voraussetzungen vorfinden, wie sie für Erwachsene schon längst normal sind. Zum anderen hat der Hauptverband erstmals selbst medizinische Leistungen in einem europaweiten Vergabeverfahren ausgeschrieben und kann so die bis dato übliche Trennung der Zuständigkeiten für angeborene oder erworbene Störungen beenden“. Ziel sei es, künftig einen unbürokratischen Zugang zur Rehabilitation für Kinder und Jugendliche zu bieten.

Schon länger stehen die Standorte im Süden und Norden Österreichs fest. Das sind Gratwein-Straßengel und Wildbad Einöd in der Steiermark sowie Rohrbach in Oberösterreich und St. Veit im Pongau in Salzburg. Von den insgesamt 343 geplanten Reha-Plätzen für Kinder wurden nun 306 fixiert. Außerdem auch 50 Plätze für Familienmitglieder von krebskranken Kindern. „Wir haben es jetzt geschafft, dass wir wirklich speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Programme haben“, erklärte Ulrike Rabmer-Koller.

Es fehlen noch 37 Plätze im Westen

Derzeit müssen die rund bundesweit 5.000 Kinder, die nach einem Unfall oder einer Krankheit eine Reha brauchen, noch in Zentren für Erwachsene oder ins Ausland ausweichen. Das bedeutet meist eine zusätzliche Belastung für die Familien. Ausständig sind noch 37 Plätze im Westen Österreichs, sie müssen neu ausgeschrieben und sollen bis Mai 2017 vergeben werden. Die Einrichtung von Reha-Plätzen für Kinder ist langwierig. Zunächst haben sich Länder und Sozialversicherung nur mit Mühe auf die Finanzierung geeinigt, dann war die Vergabe zwischen den Ländern strittig, jetzt gibt es ein aufwendiges Vergabeverfahren durch den Hauptverband.

