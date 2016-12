31 Jungvögel: Rekordjahr für Kaiseradler

Der Kaiseradler hat in Österreich viele Jahre als ausgestorben gegolten. Dank intensivem Schutz siedelte er sich nach und nach wieder an. Im heurigen Jahr wurden so viele Jungvögel wie noch nie gezählt, vor allem in Niederösterreich.

18 Brutpaare des Kaiseradlers zogen im heurigen Jahr insgesamt 31 Jungvögel groß. Das sind um elf Jungtiere mehr als noch im Vorjahr. 13 der 18 Brutpaare wurden in Niederösterreich gezählt. Während der imposante Greif in Österreich lange als ausgestorben galt, ist nun eine positive Bestandsentwicklung der hochgefährdeten Art feststellbar, heißt es in einer Aussendung von Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch. „Das Naturland Niederösterreich ist reich an Naturjuwelen. Dieses Projekt zeigt, dass sich der Einsatz für den Erhalt der Lebensräume lohnt", so Pernkopf.

Der Kaiseradler galt in Österreich etwa 190 Jahre lang als ausgestorben. Durch intensive nationale und internationale Schutzbemühungen, siedelte er sich 1999 zum ersten Mal wieder in Österreich an. Seitdem erholt sich der Brutbestand. „Die Vermeidung von Störungen in Horstnähe, der Erhalt der Lebensräume und wichtiger Horstbäume sowie die Bekämpfung der illegalen Greifvogelverfolgung zeigen Wirkung“, sagt Gerald Pfiffinger von BirdLife Österreich.

