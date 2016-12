Strompreise bleiben 2017 stabil

Die Strompreise für niederösterreichische Haushalte werden 2017 stabil bleiben. Die EVN plant keine Erhöhung. Eine Steigerung gibt es allerdings bei den Kosten für das Gasnetz. Das teilte die Regulierungsbehörde E-Control mit.

Die Regulierungsbehörde E-Control hat bei den Gasnetz-Entgelten für Niederösterreich eine Erhöhung von 13 Prozent festgelegt. Das bedeutet für einen gasbeheizten Durchschnittshaushalt Mehrkosten von etwa 40 Euro brutto jährlich, teilt die E-Control mit. Die Netzentgelte machen mehr als ein Viertel der gesamten Gasrechnung aus.

Für Stromkunden bleiben die Netzentgelte hingegen weitgehend konstant. Bei den Erzeugerpreisen plant der niederösterreichische Energieversorger EVN keine Veränderungen, man habe erst im Oktober die Strom- und Gaspreise um fünf Prozent gesenkt, heißt es. Die Öko-Stromkosten, die jeder Haushalt für die Förderung von Ökostrom bezahlt, sinken um etwa 20 Euro brutto. „In Summe bleibt die gesamte Stromrechnung bei gleichbleibenden Verbrauch daher stabil“, betont E-Control Vorstand Andreas Eigenbauer.

Sparen durch geringen Energieverbrauch

Haushalte können am nachhaltigsten sparen, wenn sie weniger Energie verbrauchen, betonte die E-Control am Donnerstag. Ein Durchschnittshaushalt, der die Raumtemperatur beispielsweise von 23 auf 21 Grad senkt, spare dadurch rund 100 Euro im Jahr. Wer den Stand-By-Modus bei elektronischen Geräten vermeidet, oder Wäsche auf niedrigeren Temperaturen wäscht, spare weitere 100 Euro an Energiekosten, sagt Andreas Eigenbauer.

