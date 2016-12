Pkw erfasste in Tulln zwei Fußgängerinnen

Zwei Fußgängerinnen sind am Freitagabend in Tulln beim Überqueren einer Straße frontal von einem Pkw erfasst worden. Eine 85-Jährige wurde schwer verletzt, eine 45-jährige blinde Frau leicht.

Die 22-jährige Autofahrerin, die nicht gebremst hatte, gab an, kurz von der Fahrbahn weggeschaut und die Passantinnen daher nicht bemerkt zu haben, berichtete am Samstag die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Fußgänger in Purkersdorf von Pkw niedergestoßen

Ein Fußgänger wurde am Freitagabend in Purkersorf (Bezirk Wien-Umgebung) bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 65-Jährige war nach Angaben der Polizei vermutlich alkoholisiert. Zeugenaussagen zufolge hatte er die B1 auf einem Zebrastreifen bei Rotlicht überqueren wollen und wurde vom Pkw eines 39-jährigen nigerianischen Staatsbürgers niedergestoßen.