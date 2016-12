Veith-Comeback auf dem Semmering

Anna Veith wird am Dienstag im ersten von zwei Weltcup-Riesentorläufen auf dem Semmering ihr Comeback geben. „Ich fühle mich bereit“, so die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 und dreifache Weltmeisterin.

Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Sonntag mitteilte, steht die 27-jährige Salzburgerin im Aufgebot für die beiden Rennen am Dienstag (9.45 und 13.00 Uhr) und Mittwoch (10.30 und 13.30 Uhr, jeweils live in ORF eins).

APA/Herbert Neubauer

Die Gesamtweltcup-Siegerin von 2014 und 2015 hatte sich am 21. Oktober 2015 bei einem Trainingssturz auf dem Rettenbachferner in Sölden im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus sowie die Patellarsehne gerissen. Damals war die Super-G-Olympiasiegerin von Sotschi 2014 und dreifache Weltmeisterin noch unter ihrem Mädchennamen Anna Fenninger unterwegs gewesen.

Anna Veith: „Ich fühle mich bereit“

„Ich fühle mich bereit fürs Comeback“, wird Veith in der ÖSV-Aussendung zitiert. „Ich bin zwar körperlich noch lange nicht wieder auf demselben Level wie vor der Verletzung, aber es gab deutliche Fortschritte im Training der vergangenen Wochen, sodass ich jetzt wieder einsteigen möchte. Ich freue mich sehr auf diesen Schritt und es wird ein ganz besonderes Gefühl sein, nach so langer Zeit wieder im Starthaus zu stehen“, so Veith.

Das Alpin-Comback des Jahres sollte auch in der Damen-Mannschaft für zusätzliche Motivation sorgen. „Ich freue mich schon richtig drauf. Es ist cool, dass Anna wieder zurück kommt und Rennen fährt. Das motiviert uns auch, weil sie wieder frischen Wind bringt. Das wird sicher lässig“, meinte etwa Stephanie Brunner, derzeit die beste heimische Riesentorläuferin. Im Gegensatz zu Veith absolvierte Brunner so wie das Gros ihrer Kolleginnen die Trainings für den Semmering auf der Reiteralm bzw. in Obdach.

