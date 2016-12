„Das große Aufräumen" nach den Feiertagen

Nach den Weihnachtsfeiertagen herrscht auf den Müllplätzen in Niederösterreich Hochbetrieb. In allen Gemeinden müssen die Verpackungen sowie die Leerflaschen entsorgt werden. Auch die Müllabfuhren im Land sind im Dauereinsatz.

Die Menge an Restmüll steigt nach den Feiertagen stark an. Laut einer Schätzung der niederösterreichischen Umweltverbände erhöht sich die Müllmenge nach Weihnachten um bis zu 25 Prozent. Für die Müllabfuhren gibt es also genügend Arbeit. Müllaufleger Yololan Nazil ist deshalb froh, dass zumindest kein Schnee liegt: „Denn sonst wäre die Arbeit noch viel schwerer, oft müssen wir die Container sogar zu dritt zum Müllwagen bringen.“

Der Fahrer des Müllwagens, Günther Vilis, erkennt bereits anhand des Abfalls den Unterschied, ob es sich um den Müll eines Einfamilien- oder Mehrparteienhauses handle. Die Besitzer eines Einfamilienhauses würden den Müll nämlich besser trennen. Den Grund dafür sieht Vilis in der Anonymität.

Hochbetrieb am Recyclinghof

Wesentlich mehr Betrieb und Hektik herrscht auch am nahe gelegenen Recyclinghof. Im Minutentakt kommen Menschen, die ihren Müll entsorgen wollen. Hauptsächlich handelt es sich um Kartonagen von den Weihnachtsgeschenken. Zudem werden Berge an Altglas entsorgt, erzählt der Klosterneuburger Abfallberater Thomas Pöll.

Doch nicht nur zu Weihnachten sondern auch unter dem Jahr sind die Müllmengen, die jeder Bewohner produziert, enorm. Neben rund 140 Kilogramm Restmüll und 40 Kilogramm Sperrmüll entfallen auf jeden Niederösterreicher noch diverse Altstoffe, wie zum Beispiel Altpapier und Glas. Insgesamt fallen in Niederösterreich rund 850.000 Tonnen Müll jedes Jahr an, also mehr als eine halbe Tonne pro Person.

