Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für Silvester

Vor der Silvesternacht sind die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich verstärkt worden. Nach dem Attentat in Berlin habe man die Sicherheitskonzepte überarbeitet, so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).

In den meisten Landeshauptstädten gibt es laut Sobotka Silvesterpfade, die mit Streifendiensten besonders observiert werden. Andererseits werde auch die Einsatzeinheit Cobra mit Sitz in Wiener Neustadt und die Flugpolizei im Hintergrund unterstützend tätig sein, so der Innenminister.

Keine konkrete Terrorwarnung

„Das Wesentlichste ist aber, das, was im Vorjahr in Köln passiert ist - diese Übergriffe gegenüber von Frauen - schon durch ein bewusstes Auftreten der Polizei, aber letzten Endes auch der Bevölkerung zu verhindern und bei jedem kleinsten Übergriff wirklich die Polizei zu verständigen. Das ist meine Bitte an alle Teilnehmer der Silvesterpfade“, sagte Sobotka. Es gäbe zwar schon seit längerer Zeit auch in Österreich eine erhöhte Gefährdungslage, eine konkrete Terrorwarnung liege allerdings nicht vor.

Bei den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen rund um Silvester würde es vor allem darum gehen, dass stets ein Polizist in Rufweite sein soll, allerdings ohne den Eindruck zu erwecken, dass nur mehr Polizei unterwegs sei. Auch in Sozialen Medien würde es keinen Hinweis darauf geben, dass Österreich ein Terrorziel wäre, so Sobotka. Dennoch setzt man seitens der Polizei zu Silvester auf erhöhte Aufmerksamkeit, weil sich ein Anschlag nie ausschließen lässt.

Links: