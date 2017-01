Pensionistin verjagt Einbrecher mit Taschenalarm

Einbrecher haben am Neujahrstag eine 85-Jährige in ihrer Wohnung in Baden überfallen. Einer der beiden Männer drückte der Frau einen Polster aufs Gesicht. Das Opfer löste einen Taschenalarm aus. Das Geräusch vertrieb das Duo.

Die beiden Männer hatten am Sonntag gegen 4.30 Uhr die Eingangstür der Wohnung in der Beethovengasse gewaltsam aufgebrochen, während die Pensionistin schlief. Das Duo durchsuchte eine Kommode im Wohnzimmer. Die 85-Jährige wachte durch den Lärm auf und öffnete die Schlafzimmertür. Daraufhin drängte einer der beiden Täter die Frau zurück auf das Bett, nahm einen kleinen Polster und drückte diesen mit Gewalt auf ihr Gesicht, teilte die Stadtpolizei mit.

Das Opfer wehrte sich und aktivierte einen Taschenalarm, der im neben dem Bett stehenden Rollator lag. Aufgrund der Alarmsirene und der heftigen Gegenwehr ließ der Mann laut Polizei von der 85-Jährigen ab. Das Duo flüchtete aus der Wohnung. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt, sie verständigte etwa eine halbe Stunde nach dem Einbruch die Polizei. Aus einer Schublade wurde die Geldbörse der Frau mit einem vierstelligen Eurobetrag gestohlen. Eine Fahndung verlief erfolglos, so die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittlungen waren im Gang, berichtete die Stadtpolizei am Montag.

