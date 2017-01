2017 bringt Andrang auf Passämter

Jeder sechste Reisepass läuft 2017 ab. Da heuer deutlich mehr Pässe ihre Gültigkeit verlieren als in einem normalen Jahr, warnt das Innenministerium vor einem erhöhten Andrang und längeren Wartezeiten bei der Beantragung.

In Niederösterreich verlieren im Jahr 2017 mehr als 191.000 Reisepässe ihre Gültigkeit, so die Prognose des Innenministeriums. Das sind um 71 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Jahr wie etwa dem Jahr 2015. Im Jahr 2016 wurden in Niederösterreich 149.000 Pässe ausgestellt.

Dass 2017 verhältnismäßig viele Pässe ablaufen, führt Franz Kemetmüller, Bezirkshauptmann von Lilienfeld, auf drei Faktoren zurück: „Im Jahr 1997 gab es eine massive Gebührenerhöhung, Reisepässe sind zehn Jahre gültig - das ist ein Grund, warum 2017 besonders viele Pässe ablaufen. Der zweite Grund ist, dass 2007 der Sicherheitspass eingeführt wurde. Auch hier kam es zu erhöhten Antragszahlen und daher auch wieder zu Neuausstellungen. Der dritte Grund ist, dass 2012 die Kinderpässe ausgestellt wurden. Diese haben eine Gültigkeit von fünf Jahren, auch diese werden heuer ablaufen“.

ORF

Insbesondere in den Vorreisezeiten zwischen März und Juli rechnen das Innenministerium und die Bezirkshauptmannschaften mit einem erhöhten Andrang in den Passämtern, dadurch könne es zu längeren Wartezeiten kommen. In vielen Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich wurden daher bereits in den vergangenen Monaten Maßnahmen gesetzt, um die Anträge zeitgerecht abarbeiten zu können. „Wir haben im September mit der Medienkampagne begonnen und sehen bereits jetzt, dass die Ausstellungszahlen im Oktober des Vorjahres deutlich höher sind als prognostiziert. Das bedeutet, dass bereits Reisepässe ausgestellt wurden, die erst 2017 abgelaufen wären“, so Kemetmüller.

Zusätzliches Personal für Spitzenzeiten

In der Bezirkshauptmannschaft Mödling, der zweitgrößten in Niederösterreich, rechnet man laut der Prognose heuer mit etwa 16.000 Reisepassanträgen. In einem normalen Jahr wurden bisher etwa 9.000 Anträge gezählt. Wie auch in anderen Bezirkshauptmannschaften wurden in Mödling daher weiterführende Maßnahmen getroffen. "Wir haben aus dem Haus einen Pool von acht Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereitgestellt, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Bürgerbüro unterstützen, sodass wir immer vollen Betrieb gewährleisten können“, erklärt der Mödlinger Bezirkshauptmann Philipp Enzinger.

ORF

Unabhängig vom Wohnsitz kann der Reisepass bei jeder Bezirkshauptmannschaft oder dem jeweils zuständigen Magistrat beantragt werden. Der Pass wird innerhalb von fünf Tagen von der Staatsdruckerei per Post zugeschickt. Auch in Spitzenzeiten soll sich daran nichts ändern, heißt es bei der Staatsdruckerei. Um längere Wartezeiten auf den Bezirkshauptmannschaften zu verhindern, appellieren das Innenministerium und die Bezirkshauptmannschaften bereits jetzt, die Pässe neu zu beantragen und nicht bis zum Frühling damit zu warten.

Unterschiedliche Gültigkeitsdauer bei Pässen

Reisepässe von Kleinkindern bis zu zwei Jahre sind zwei Jahre gültig. Die Kinderpässe, die zwischen dem zweiten und zwölften Geburtstag ausgestellt werden, verlieren ihre Gültigkeit nach fünf Jahren, ab dem zwölften Geburtstag sind Reisepässe zehn Jahre lang gültig. Erwachsene, die bereits einen Pass besitzen und einen neuen beantragen, müssen dafür folgende Dokumente mitnehmen:

alter Reisepass

ein aktuelles Passfoto, das nicht älter als sechs Monate ist und den neuen Passbildkriterien entspricht

Kosten: 75,90 Euro

Für die Neubeantragung eines Kinderpasses braucht es mehr Dokumente:

Geburtsurkunde des Kindes

Staatsbürgerschaftsnachweis des Kindes

ein aktuelles Passfoto, das nicht älter als sechs Monate ist und den neuen Passbildkriterien entspricht

gegebenenfalls der Gerichtsbeschluss über die Obsorge des Kindes, wenn die Eltern geschieden sind

Kosten: Die Erstaustellung für Kinder bis zu zwei Jahre ist kostenlos, nach dem zweiten Geburtstag kostet der Pass 30 Euro, ab dem zwölften Geburtstag sind 75,90 Euro fällig.

Im Einzelfall, wie etwa einer Namensänderung, können weitere Unterlagen verlangt werden. Der Antrag auf Austellung eines Reisepasses muss persönlich gestellt werden, auch Kinder müssen anwesend sein, wenn sie einen Reisepass ausgestellt bekommen.

