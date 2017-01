Kurzentrum wegen Noroviren geräumt

Das Kurzentrum in Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) wurde wegen eines Noroviren-Ausbruchs geräumt und geschlossen. Laut einem Artikel der „Bezirksblätter“ wurden innerhalb kürzester Zeit mehr als 60 Krankheitsfälle registriert.

Zwischen Weihnachten und Neujahr kam es im Kurzentrum von Bad Traunstein zu einem Noroviren-Ausbruch. Innerhalb kürzester Zeit wurden 65 Krankheitsfälle registriert. Die Verantwortlichen der Kuranstalt beschlossen am 29. Dezember das Gebäude zu evakuieren und zu räumen.

Normalbetrieb wieder ab Montag

„Das Wohlergehen und die Gesundheit unserer Gäste, steht an erster Stelle“, so ein Sprecher des Betreibers. Die Maßnahme, das Haus vorübergehend zu schließen und einer peniblen Reinigung zu unterziehen, kostet dem Kurzentrum nicht nur mindestens 150.000 Euro Einnahmenentgang, sondern auch viel Zeit. Denn das Kurzentrum bleibt noch bis Sonntag, 8. Jänner, geschlossen. Am Montag, 9. Jänner, soll dann wieder der Normalbetrieb aufgenommen werden.

