Lawinengefahr steigt auf „erheblich“ an

Die Lawinengefahr in den Ybbstaler und in den Türnitzer Alpen sowie im Rax- Schneeberggebiet steigt im Laufe des Mittwochs von mäßig auf erheblich an. Eine Schneebrettauslösung sei bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich.

Am Donnerstag soll sich die Gefahr laut Lawinenwarndienst weiter verschärfen. Erwartet werden Neuschnee und Sturm. Im Wechselgebiet und in den Gutensteiner Alpen herrschte am Mittwoch mäßige Lawinengefahr. Eine stürmische, kalte Nordströmung bringt laut dem Bericht Neuschnee und Sturm sowie sinkende Temperaturen. Teilweise wurden Orkanböen und Graupelschauer prognostiziert. Am Donnerstag wurden weiterhin winterliche Bedingungen mit intensivem Schneefall und Sturm erwartet.

Die Feuerwehren in Niederösterreich mussten bislang vereinzelt zu Sturmeinsätzen ausrücken. In den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt, Korneuburg, Krems, Zwettl und Amstetten stürzten Bäume auf Straßen und mussten von den Einsatzkräften wieder entfernt werden.

Die Lawinenwarnstufen

1 „gering“

2 „mäßig“

3 „erheblich“

4 „groß“

5 „sehr groß“

Informationen über die aktuelle Lawinengefahr werden täglich auf der Homepage des Lawinenwarndienstes und auf der ORF-Teletext-Seite 615 veröffentlicht.

