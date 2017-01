Sturmtief „Axel“ fegt über Niederösterreich

Das Sturmtief „Axel“ hat Mittwochfrüh zu zahlreichen Behinderungen auf den Straßen geführt. Die Feuerwehren mussten Mittwochfrüh vor allem im Waldviertel und in den Bezirken südlich von Wien ausrücken.

Auf dem Buchberg im Wienerwald wurden auf 460 Metern Höhe Sturmspitzen von 130 Kilometern pro Stunde gemessen, auf dem Jauerling waren es in 955 Metern Höhe 119,5 km/h, auf der Hohen Warte in Wien erreichte der Wind 104 km/h. Das geht aus der Liste der Messwerte der ZAMG von Mittwochfrüh hervor. Windspitzen von mehr als 90 km/h wurden in Wien-Unterlaa und in der Innenstadt aufgezeichnet. Auch auf den Leiser Bergen, auf der Hohen Wand und der Rax in Niederösterreich registrierten die Messstellen über 90 km/h.

Der Sturm war allerdings auch in den Niederungen zu spüren: Schneeverwehungen führten zu Behinderungen auf den Straßen. Mehrere Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und mussten geborgen werden. Bei Zwettl waren etwa ein Kastenwagen und ein Pkw im Straßengraben gelandet.

zurück von weiter

Äste fielen auf Franz-Josephs-Bahn

Der Sturm hat Mittwochfrüh auch auf der Franz-Josephs-Bahn in Niederösterreich für Probleme gesorgt. Äste waren in die Oberleitung und auf die Gleise gefallen, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf APA-Anfrage mit. Dadurch war der Abschnitt zwischen Klosterneuburg-Weidling und St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) ab 5.00 Uhr zum Teil nur eingleisig befahrbar. Laut dem ÖBB-Sprecher kam es zu Verzögerungen von rund zehn Minuten. Die Störung war kurz nach 10.00 Uhr behoben, auf der Franz-Josephs-Bahn herrscht wieder Normalbetrieb.

Unterhalb der Jubiläumswarte in Wien-Ottakring hat der starke Wind einen 15 Meter hohen Baum entwurzelt, der quer auf die Johann-Staud-Gasse stürzte und einen Pkw unter sich begrub. Die Feuerwehr rückte in der Früh mit acht Mann aus, um den Baum mit Kettensägen zu zerlegen und wegzuräumen - mehr dazu in wien.ORF.at.

Lawinengefahr steigt

Die Lawinengefahr in den Ybbstaler und in den Türnitzer Alpen sowie im Rax- Schneeberggebiet steigt im Laufe des Mittwochs von mäßig auf erheblich an, teilte der Lawinenwarndienst mit. Wegen des Neuschnees können Schneebretter schon bei geringer Belastung abgehen. Mäßige Lawinengefahr gilt derzeit im Wechselgebiet und in den Gutensteiner Alpen - mehr dazu in Lawinengefahr steigt auf „erheblich“ an.

Links: