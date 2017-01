Haftstrafe: Mann misshandelte Ehefrau

Weil er seine Frau über mehrere Tage hinweg misshandelt und ihr gedroht haben soll, wurde ein 32-jähriger Mann im Landesgericht Krems zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Das Ehepaar wohnte in Drosendorf (Bezirk Horn). Nach mehreren Streitereien eskalierte die Lage Ende Oktober. Laut Ferdinand Schuster vom Landesgericht Krems wird dem 32-Jährigen vorgeworfen, seine Frau auf das Bett geworfen und mehrmals gewürgt zu haben. „Er hat sie am Oberarm gepackt, in die Hand gebissen, wodurch sie Verletzungen erlitten hat“, so Schuster.

Mann war offenbar „rasend eifersüchtig“

Zudem soll der Mann gegen Beamte gewalttätig vorgegangen sein und er soll gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Laut den Aussagen der Ehefrau vor Gericht dürfte der 32-Jährige „rasend eifersüchtig“ gewesen sein. Er wurde im Landesgericht Krems schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten unbedingt verurteilt. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an.