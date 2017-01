Taschen aus alten Feuerwehrschläuchen

Aus alten Feuerwehrschläuchen lässt der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband nun Taschen herstellen. Die Taschen sind extrem robust und höchst individuell, weil jeder Schlauch sein eigene Geschichte hatte.

Nach der Idee Taschen und andere Accessoires aus alten Lastwagenlpanen herzustellen, gibt es seit einiger Zeit eine ähnliche Idee, die immer mehr Fans findet, nämlich die Produktion von Taschen aus alten Feuerwehrschläuchen.

Bei den vielen Brandeinsätzen der Feuerwehr geraten die Einsatzkräfte oft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Auch das Material wird dabei nicht geschont. Das hinterlässt bei den Schläuchen deutliche Spuren. Wenn die Schläuche zu alt oder undicht sind, müssen sie getauscht werden.

Die Taschen sind robust und wasserdicht

Aus den ausgemusterten Feuerwehrschläuchen lässt der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband nun Taschen in zwei verschiedenen Größen und Farben herstellen. Auch so kann man die Einsatzkräfte unterstützen und Werbung für die Freiwillige Feuerwehr machen. Die Idee, die hier aufgegriffen wurde, stammt ursprünglich aus den USA. Eine deutsche Firma knüpft daran an und punktet mit individuellem Design.

Für Mario Pollak, einen Händler in Baden, der die Taschen verkauft, ist jedes Stück einzigartig. „Weil natürlich jeder Schlauch einzigartig ist und die Teile aus den Schläuchen herausgeschnitten werden. Es ist kein Stück gleich“, sagt Pollak. Die Taschen sind robust und wasserdicht, weil das Material einst ja hohem Druck standhalten musste.

„Es sind nicht nur Feuerwehrleute oder Feuerwehrangehörige, sondern es ist durchwegs normales Publikum, das sich für diese Sachen interessiert.“ Die Trageriemen der Taschen sind ehemalige Autosicherheitsgurte. Ein durch und durch recyceltes Produkt für den Alltag.

