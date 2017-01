SKN: Mit Verstärkungen Richtung Klassenerhalt

Der Trainingsauftakt von Fußball-Bundesligist St. Pölten stand ganz im Zeichen der Neuverpflichtungen. Prominenteste Verstärkung zum Start der Frühjahrsvorbereitung ist Rückkehrer Cheikhou Dieng.

Der Senegalese hatte im Vorjahr maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga und wurde damals nur aufgrund eines verlockenden Angebots aus der Türkei abgegeben. Da das Engagement aber nicht nach Wunsch verlief und Dieng bei Basakeshir Istanbul wenig Spielzeit bekam, kehrte der Publikumsliebling auf Leihbasis bis zum Saisonende zum SKN zurück.

„Wir haben ihn nach dem Aufstieg schweren Herzens gehen lassen, sind aber trotzdem immer in Kontakt geblieben. Vor einigen Monaten gab es dann in Istanbul ein Gespräch mit seinem Berater, und jetzt ist er zurück. Der Verein freut sich, die Fans freuen sich, für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, zeigte sich General Manager Andreas Blumauer gegenüber noe.ORF.at von Dieng überzeugt.

GEPA pictures

Dieng selbst verfolgte im letzten Halbjahr aus Istanbul die Bundesliga und weiß, dass auf ihn und den SKN eine schwierige Rückrunde wartet. „Ich habe schöne Erinnerungen an die Monate in St. Pölten und bin froh, wieder hier zu sein. Der Aufstieg war auch für mich ein emotionales Erlebnis und ich werde alles geben, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir werden als Team bis zum Schluss kämpfen“, so der 23-Jährige, dem mit Innenverteidiger Babacar Diallo ein Landsmann als weiterer Neuzugang zur Seite gestellt wurde.

Korkmaz ist weiterer Wunschkandidat

Neben Dieng stand beim Trainingsauftakt auch Ümit Korkmaz im Fokus, der in St. Pölten derzeit getestet wird. Der ehemalige Nationalspieler steht vor einer Rückkehr in den österreichischen Profifußball und könnte bereits in den nächsten Tagen fix zum SKN stoßen. Das Gastspiel beim türkischen Klub Rizespor endete für den 31-Jährigen Anfang November. „Wir müssen zuerst schauen, wie sein Fitnesszustand ist, und die Auswertung der Leistungstests abwarten. Wenn er eine realistische Chance zu spielen hat, werden wir ihn auch verpflichten und auch Ümit würde sehr gerne zu uns kommen“, so Blumauer zum aktuellen Stand.

GEPA pictures

Neben Korkmaz steht derzeit auch der US-Amerikaner Alex Ramos auf dem Prüfstand. Der 21-jährige Flügelspieler ist der Sohn von US-U20-Teamchef Tab Ramos. Florian Mader hat die Landeshauptstädter dagegen Richtung Wattens verlassen.

Trainer Fallmann noch auf Fortbildungskurs

Die ersten Einheiten der Frühjahrsvorbereitung wurden von Neo-Co-Trainer Marcel Ketelaer geleitet, da sich Chefcoach Jochen Fallmann noch auf einem Fortbildungskurs befindet. Vor dem Trainingslager in Kroatien stehen zwei Freundschaftsspiele auf dem Programm. Am 14. Jänner geht es im Sportzentrum Niederösterreich gegen den Regionalligisten Mannsdorf, am 17. Jänner kommt Erstligist Horn zum Test nach St. Pölten.

Christoph Gregorites, noe.ORF.at

Link: