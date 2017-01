Internet an Bord: Gratistestphase bei AUA

Zehn von 30 Airbus-Flugzeugen der Fluglinie AUA sind mit neuer Internettechnologie ausgestattet. Den Passagieren steht nun ein Internetzugang gratis zu Testzwecken bereit. Danach soll es drei Tarife für die Nutzung geben.

Das Internet an Bord biete den Kunden „digitale Freiheit in 10.000 Metern Höhe“, schwärmt AUA-Chef Andreas Otto vom neuen Testangebot, das in vier Airbussen derzeit gratis zum Test installiert ist. Zukünftig könne man nicht nur chatten oder Nachrichten online verfolgen, sondern auch Filme streamen. Das Angebot basiert auf der Breitband-Satelliten-Technologie Ka-Band und sichere eine zuverlässige Internet-Abdeckung auf Kurz - und Mittelstreckenflügen aufgrund des Immarsat-Netzes Global Xpress.

Filme Streamen um zwölf Euro pro Flugstrecke

Nach der Testphase stellt die Fluglinie die Internetnutzung in drei Tarifmodellen zur Verfügung. „FlyNet Message“ für drei Euro, mit Möglichkeiten für Short-Messages , E-Mail und WhatsApp, „FlyNet Surf“ zum Surfen im Internet für sieben und „FlyNet Stream“ für zwölf Euro pro Flugstrecke. Der Start des Verkaufs soll noch im ersten Quartal 2017 stattfinden, heißt es bei der AUA.

In einem zweiten Schritt will die AUA ihren Passagieren ab Sommer 2017 ein eigenes Unterhaltugsprogramm während der Flüge über das WLAN-Netz zur Verfüung stellen. Das Entertainment-Programm der Airline, mit Serien und Filmen, kann man aber erst ab der zweiten Tarifstufe nutzen. Das Telefonieren an Bord wird aber weiterhin nicht erlaubt sein. Man wolle nicht, dass andere Fluggäste gestört werden, lautet dazu die Begründung bei der AUA.

