Pröll-Privatstiftung: Grüne orten Gesetzesbruch

Die Grünen Niederösterreich nahmen am Freitag erstmals Stellung zur Erwin-Pröll-Privatstiftung. Sie werfen der niederösterreichischen Landesregierung in diesem Zusammenhang mehrfachen Gesetzesbruch vor.

Die Grüne Rechnungshofsprecherin Gabriela Moser und die niederösterreichische Grüne Klubobfrau Helga Krismer orten am Freitag in einer Pressekonferenz von Verstößen gegen das niederösterreichische Kulturförderungsgesetz sowie das Bundesabgabengesetz.

Es sei die gesamte Landesregierung, die in der Kritik stehe, sagt Krismer, weil sie die Förderungen einstimmig genehmigt habe. „Es liegt Gesetzesbruch im Sinne des niederösterreichischen Kulturförderungsgesetzes vor und auch, was ihre Richtlinien betrifft, das ist eindeutig“, so Krismer.

ORF

Experten sehen Stiftung nicht als gemeinnützig an

Experten sehen laut den Grünen die Stiftung als nicht gemeinnützig an. Jedes Projekt müsse veröffentlicht und genau beschrieben werden, so Moser. „In dem Projektansuchen muss deklariert werden, wofür genau, für welchen Zweck, in welcher Höhe, von wem dieser Förderbeitrag angesucht wird. Das alles liegt nicht vor“, sagte die Grüne Rechnungshofsprecherin Gabriela Moser am Freitag. Sie fordert eine Überprüfung durch den Bundesrechnungshof. Die niederösterreichischen Grünen wollen eine Aktuelle Stunde im Landtag zu dem Thema beantragen. Bei den anderen Parteien fanden sie bisher aber noch nicht die nötige Zustimmung dafür.

Kirchweger spricht von Strategiewechsel

In einer Reaktion auf die Kritik sagte Peter Kirchweger, Sprecher von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP): „Von jenen, die den Landeshauptmann seit einer Woche denunzieren, wird nun ein Strategiewechsel vorgenommen , in dem man mittlerweile einen Vorwurf des Rechtsbruchs gegen die gesamte Landesregierung und im konkreten auch gegen jedes einzelne Regierungsmitglied vornimmt, das in diesem Förderverfahren einstimmig gehandelt hat. Das ist aus meiner Sicht gelinde gesagt jenseitig“.

Der Vorwurf des Bruches des Kulturförderungsgesetzes sei falsch, weil der konkrete Fall nach den allgemeinen Förderrichtlinien des Landes zu bewerten sei, so Kirchweger. Die Gemeinnützigkeit sei durch die Steuerbehörde, durch einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt bestätigt worden. Die Förderung sei korrekt, betonte Kirchweger neuerlich.

