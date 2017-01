Mikl-Leitner wird erste Landeshauptfrau

Die Nachfolge von Erwin Pröll (ÖVP) an der Spitze der ÖVP Niederösterreich ist geklärt: Die 53-jährige Weinviertlerin Johanna Mikl-Leitner wird neue ÖVP-Chefin und erste Landeshauptfrau von Niederösterreich.

Johanna Mikl-Leitner wurde am 9. Februar 1964 in Hollabrunn geboren und wuchs in Großharras (Bezirk Mistelbach) auf. Vor dem Beginn ihrer politischen Karriere war sie Lehrerin an der Handelsakademie in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach), danach als Unternehmensberaterin tätig.

APA/Herbert Pfarrhofer

Im Jahr 1993 begann dann die politische Karriere in der ÖVP, damals an der Seite von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) mit der „Initiative für Erwin Pröll“ bei der Landtagswahl. Zwei Jahre später holte sie Ernst Strasser (ÖVP) als Marketingleiterin in die Landespartei. 1998 folgte sie Strasser als Landesgeschäftsführerin der ÖVP Niederösterreich nach. Ein Jahr später zog sie zudem in den Nationalrat ein.

Nachdem die ÖVP 2003 die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl erreicht hatte, legte Mikl-Leitner ihr Mandat im Nationalrat und die Landesgeschäftsführung zurück und wurde zum Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung gewählt. Sie wurde Landesrätin zunächst für Europa und Familienagenden, dann auch für Soziales.

APA/Helmut Fohringer

Fünf Jahre Innenministerin in Wien

Als im April 2011 Josef Pröll (ÖVP) als Vizekanzler und Parteiobmann zurücktrat und im Kabinett Werner Faymann (SPÖ) eine Regierungsumbildung anstand, wurde Mikl-Leitner als neue Innenministerin angelobt. „Wenn man Sicherheitsministerin sein darf, bedarf das sehr viel an Sensibilität, sehr viel an Spitzengefühl, bedarf es aber auch viel an Durchsetzungskraft und vieler klarer Entscheidungen“, so Mikl-Leitner bei der Angelobung. Im selben Jahr wurde sie Bundesobfrau der ÖVP-Teilorganisation ÖAAB (Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund).

April 2016: Rückkehr nach Niederösterreich

Am 21. April 2016 wurde Johanna Mikl-Leitner im Niederösterreichsichen Landtag mit großer Mehrheit zur neuen Stellvertreterin von Landeshauptmann Pröll gewählt. 50 der 54 anwesenden Abgeordneten (von 56) stimmten für sie. „Ich habe den härtesten Job in der Bundesregierung hinter mir und die schönste Aufgabe Österreichs vor mir“, sagte die Ex-Innenministerin in ihrer ersten Rede. Mikl-Leitner ist verheiratet und Mutter zweier Töchter. Sie lebt mit ihrer Familie in Klosterneuburg (Bezirk Tulln).

Links: