Frisches Personal für Spezialeinheiten

Angesichts der generell erhöhten Terrorgefahr rüstet die Spezialeinheit Cobra auf. Die Ausrüstung der Beamten wird modernisiert, die Standortleitung in Wiener Neustadt verstärkt und das Personal um mehr als hundert Mann aufgestockt.

Das frische Personal untersteht der Direktion für Spezialeinheiten, zu der auch die Cobra gehört. Wie Bernhard Treibenreif, der Direktor für Spezialeinheiten, gegenüber noe.ORF.at bestätigte, bekommen die Observationsgruppen mehr Personal, außerdem werde ein eigenes Referat für Personenschutz eingerichtet.

Die Ausrüstung der Spezialeinheit mit Hauptsitz in Wiener Neustadt werde auf den modernsten Stand gebracht. „Die Einsatzbeamten bekommen neue gepanzerte Fahrzeuge, neue Schutzwesten und Helme“, so Treibenreif.

Wiener Standortkommandant wechselt

Am Flughafen in Schwechat verstärkte die Cobra ihre Präsenz in den vergangenen Wochen und Monaten. Im Hauptquartier in Wiener Neustadt wird zusätzlich ein eigener Standortkommandant eingesetzt. Diesen Posten soll der bisherige Standortkommandant von Wien, Hannes Gulnbrein, übernehmen. Von dort aus werden auch die Überwachungseinsätze am Flughafen koordiniert.

