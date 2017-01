Semmering: „Lage aller Betriebe stabil“

Die Panhans-Gruppe bleibt am Semmering. Gegenteilige Gerüchte hielten sich in den vergangenen Wochen hartnäckig. noe.ORF.at hat mit dem Geschäftsführer der Panhans-Gruppe Viktor Babushchak über die Zukunft gesprochen.

Die ukrainischen Investoren halten an den Entwicklungsplänen am Semmering fest und wollen sich nicht - wie es in den vergangenen Wochen im Raum stand - zurückziehen. Geschäftsführer Viktor Babushchak dementiert gegenüber noe.ORF.at Rückzugs- und Verkaufsgerüchte der Investorengruppe. Vielmehr seien neue Projekte geplant, sagt er.

noe.ORF.at: Wie gestaltet sich die derzeitige Situation, auch in finanzieller Hinsicht?

Viktor Babushchak: Die Lage aller Betriebe am Semmering ist stabil, die Investoren haben volle Unterstützung für das Semmering Ressort zugesichert. Die Pläne werden weiterentwickelt, es gibt keine Rückzugs- oder Verkaufsprobleme der Investorengruppe. Alle Betriebe laufen im Vollbetrieb, insbesondere das Grand Hotel Panhans, das Sporthotel Semmering und die Bergbahnen.

noe.ORF.at: Wie sehr sind die Hotels und die Bergbahnen derzeit ausgelastet?

Babushchak: Durch den Weltcup, die Schneelage und die Weihnachtsferien konnte bereits eine starke Nachfrage an Buchungen am Zauberberg verzeichnet werden. Der erneute Schneefall, die Schneesicherheit im Skigebiet, darüber hinaus die sehr guten Pistenbedingungen tragen dazu bei, dass auch die Bergbahnen erhöhte Besucherzahlen verzeichnen. Für die kommenden Semesterferien wurden zielgruppengenaue Angebote geschnürt, die sowohl Familien, als auch Sportler und Erholungssuchende auf den Semmering bringen werden.

noe.ORF.at: Wie soll es in Zukunft weitergehen?

Babushchak: Durch die erneute Zusicherung der Investoren, die Vorhaben am Semmering zu unterstützen und weiter zu entwickeln, wird die Panhans-Gruppe die Entwicklungspläne weiter forcieren, und darüber hinaus an den lokalen Rahmenbedingungen für die geplanten Maßnahmen arbeiten. Mit dem Ort, der Region, dem Land Niederösterreich und den Banken gibt es einen intensiven Dialog über die Zusammenarbeit über die weitere Entwicklung des Semmering Ressorts. Sobald es gelingt, eine Partnerschaft mit inländischen Kreditinstituten aufzubauen, werden neue Projekte gestartet.

noe.ORF.at: Welche Investitionen sind in welcher Höhe geplant?

Babushchak: Es sind sehr viele Investitionen erforderlich. Die Betriebe waren bei der Übernahme hoch verschuldet und die Panhans-Gruppe hat den Gesamtschuldenstand von 21 auf sieben Millionen Euro abgebaut. Die Gläubiger wurden zu 100 Prozent bedient. Nun ist es wichtig, neue Märkte zu erschließen, das ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Die Hotels müssen das Angebot verbessern und erweitern.

noe.ORF.at: Welche konkreten Projekte wollen Sie realisieren?

Babushchak: Wir haben ein Gesamtkonzept und wollen das Angebot bei den Hotels und der Bergbahn erweitern und verbessern.

Hotel Panhans

noe.ORF.at: Immer wieder hat man von ausständigen Zahlungen gehört, mussten Mitarbeiter entlassen werden, wenn ja wie viele?

Babushchak: Es wurden keine Mitarbeiter entlassen, weil die Gehälter nicht bezahlt wurden. Alle Mitarbeiter haben bis dato, wenn auch wie mitgeteilt, etwas verspätet, die Löhne, Gehälter und Sonderzahlungen erhalten.

noe.ORF.at: Sind noch Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter oder andere Gläubiger offen?

Babushchak: Momentan sind keine Zahlungen an Lieferanten oder Mitarbeiter offen. Alle Außenstände können bedient werden.

noe.ORF.at: Was erwarten Sie von der Sommersaison?

Babushchak: Bei der Sommersaison setzen wir bei den Bergbahnen auf bestehende Kooperationen wie auf neue Kooperationen, die einen Mehrwert für beide Partner sowohl in der Vermarktung als auch in der Kundengewinnung bringen. Der Bikepark mit seinen Angeboten wird ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt sein. Neue Kursangebote für Damen und Einsteiger werden forciert, neben den Angeboten für Wanderer, in Kombination mit Erholung in den Hotels. Für das Grand Hotel Panhans ist der Kultur.Sommer.Semmering von enormer Bedeutung. Kooperationen mit Veranstalter und Künstlern wurden bereits getätigt. Darüber hinaus findet die Sommerakademie mit Musikevents statt, auch hier stehen die Kulturgäste im Focus des Angebotes. Für das Sporthotel gibt es im Sommer Kooperationen mit ausländischen Schulgruppen, die am Semmering Deutsch lernen und eine Woche lang bleiben. Die Termine sind fixiert, der Semmering wurde ausgewählt, um Lernen und Freizeit in der Natur zu verbinden. Zielgruppengerechte Angebote für Familien in Kombination mit Erholung und Sport sichern die Auslastung im Sommer.

noe.ORF.at: Werden Sie im Sommer Mitarbeiter entlassen müssen?

Babushchak: Es gibt zu Saisonende keine Kündigungen von Mitarbeitern, da alle Leistungen in den Betrieben aufrecht erhalten werden müssen. Es gibt in allen Betrieben Stammpersonal, insgesamt bietet die Panhans Gruppe 130 Arbeitsplätze für Mitarbeiter, die seit vielen Jahren in unserem Unternehmen tätig sind. Im Winter, zu den Spitzen der Hauptsaison, beschäftigen wir 160 Personen, davon haben 30 Personen Saisonverträge, ihre Arbeit endet durch die Befristung mit Zeitablauf.

Das Gespräch führte Margit Laufer, noe.ORF.at

