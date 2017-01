82-Jährige von Güterzug erfasst: tot

Am Bahnhof in Baden ist am Montag eine 82-Jährige von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Zugverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb vorerst offen. Die Polizei ermittelt.

Die Frau soll nach Angaben der Ermittler am Bahnsteig Richtung Wien gestanden sein. Kurz bevor der Güterzug in den Bahnhof einfuhr, dürfte sie auf die Gleise gestürzt sein. Der Lokführer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, doch der Bremsweg war zu lange. Die Frau wurde vom Güterzug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

monatsrevue/Lenger

Polizei ermittelt Ursache

Die alarmierte Notärztin konnte nur noch den Tot der 82-jährigen Frau feststellen. Der gesamte Bahnverkehr wurde während der Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt. Die Polizei ermittelte am Montagnachmittag die genauen Umstände des Vorfalls. Die Frau soll sich wegen Depressionen in Behandlung befunden haben, allerdings kann auch ein Unfall nicht ausgeschlossen werden, hieß es gegenüber noe.ORF.at.