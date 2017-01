Diebinnen erbeuteten 174 Videospiele

Nach dem Diebstahl von mindestens 174 Videospielen aus Elektromärkten in Oberwart und Wiener Neustadt sind zwei Frauen ins Visier der Ermittler geraten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf das Konto der beiden Diebinnen soll ein Schaden im oberen, vierstelligen Bereich gehen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag per Aussendung. Die illegale „Einkaufstour“ hatte Anfang Dezember begonnen. Die Frauen waren mit dabei präparierten Umhängetaschen unterwegs, um das Diebesgut an den Kassen vorbeizuschleusen zu können, ohne den Alarm auszulösen.

Dass die Verdächtigen mit mehreren Diebstählen in Verbindung gebracht werden, hängt nach Angaben der Polizei damit zusammen, dass dabei immer nach demselben Muster vorgegangen wurde.

