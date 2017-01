Wohnen in Krems: „Erzähl dein Wohnzimmer!“

Die italienische Architektin Linda Stagni ist derzeit in Krems „Artist in Residence“ (AIR) und führt das Projekt „Privacy or Publicity? Erzähl dein Wohnzimmer!“ durch. Sie besucht die Bewohner und untersucht deren Wohnsituation.

„Privacy or Publicity? Erzähl dein Wohnzimmer!“ soll direkt in die Lebensmittelpunkte der Bewohnerinnen und Bewohner führen. Dabei sollen lokale Geschichten über die Wohnzimmer erzählt, dokumentiert, gesammelt und schlussendlich zugänglich gemacht werden, um mehr über das zeitgenössische Wohnen in Krems zu erfahren und zu sehen, wie sich das Wohnen aus der Architektur heraus entwickelt.

Die eigene Öffentlichkeit im Privaten wird vorgestellt

Zu ihrem Vorhaben meint Linda Stagni: „Farbenfrohe Gegenstände, unterschiedliche Möbel, bizarre Erinnerungsstücke, familiäre Funde und viel mehr lassen in der Architektur eine ‘lebendige’ Landschaft entstehen, die die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner widerspiegelt. In den Wohnzimmern wird viel Zeit verbracht, Freunde und Familienmitglieder werden dort empfangen; fernsehen, feiern, lesen, faulenzen - alles findet hier statt. Das Wohnzimmer ist der öffentliche Bereich des Hauses oder einer Wohnung. Hier stellen wir unsere eigene Öffentlichkeit im Privaten vor und gewähren so Einblick in unser Raumideal“, erklärt Linda Stagni ihr Architektur-Kunstprojekt.

Dazu will die Künstlerin, der es nicht um Livestyle-Berichterstattung geht, bis Ende Februar alle möglichen Wohnsituationen, vom Studenten- bis zum Altersheim, von der Landhausvilla zur Mietgarconnière vertreten wissen, um - durchaus auch mit einem kleinen Augenzwinkern - ein möglichst authentisches Krems-Bild zeichnen zu können. Dazu wird sie einfache Fragen stellen: „Wann haben Sie den Esstisch gekauft? Wie alt und von wem ist dieses Bild? Gefällt dir deine Chill-Ecke?“

Die Architektin lädt zum Gegenbesuch ein

Im Zuge ihrer Arbeit „Erzähl dein Wohnzimmer!“ wurde die Architect-in-Residence Linda Stagni von zahlreichen Kremserinnen und Kremsern in deren Wohnzimmer eingeladen. Diese sehr unterschiedlichen Begegnungen dokumentierte und analysierte die in der Schweiz lebende italienische Architektin in Bild und Text anschaulich.

Sie lädt nun – sozusagen zum Gegenbesuch - in „ihr temporäres Wohnzimmer“ ein. Dieses ist das Gemeinschaftsatelier im Dachgeschoss des Kunstquartiers Krems, das allen AIR-Stipendiaten während ihres Aufenthaltes als Arbeitsbereich zur Verfügung steht. Es bietet sich somit am 21. Februar auch die Möglichkeit, diese seit dem Jahr 2000 bestehende Einrichtung kennenzulernen. Ab 10.00 Uhr werden die Ergebnisse der Untersuchung in Form einer „Wohnzimmer-Ausstellung“, die den ganzen Tag zugänglich sein wird, präsentiert. Um 19.00 Uhr zieht Linda Stagni ihr Resümee zur Wohnsituation in Krems.

