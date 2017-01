Pernkopf soll Mikl-Leitners Stellvertreter werden

Die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass Agrarlandesrat Stephan Pernkopf ihr Stellvertreter werden soll. Ob Pernkopf in das Finanzressort wechseln könnte, ist nach wie vor offen.

Auf den Tag genau eine Woche ist es her, dass Landeshauptmann Erwin Pröll seinen Rückzug aus der Politik ankündigte. Seither gab es immer wieder Spekulationen über mögliche Neubesetzungen in der Regierungsmannschaft der ÖVP Niederösterreich. Nun sagte die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass Agrarlandesrat Stephan Pernkopf zum Landeshauptfrau-Stellvertreter aufrücken soll.

„Wünsche mir Pernkopf als Stellvertreter“

„Ich wünsche mir Landesrat Stephan Pernkopf als meinen Stellvertreter. Ich kenne Stephan Pernkopf schon seit etwa 17 Jahren und in den letzten 17 Jahren haben wir immer wieder aufs Engste sehr gut zusammengearbeitet und das werden wir auch in den neuen Funktionen tun“, so Mikl-Leitner gegenüber noe.ORF.at.

Ob Pernkopf das Agrarressort behalten wird oder ob er, wie spekuliert wird, das Finanzressort übernehmen könnte, ist unklar. Offen lässt Mikl-Leitner auch, wer neu in die Regierungsmannschaft kommen könnte: „Wir haben viele Persönlichkeiten, die für diese Funktion geeignet sind, aber da haben wir keine Eile. Wir werden das in den nächsten Wochen innerhalb der Volkspartei Niederösterreich besprechen und werden dann eine richtige, gemeinsame Entscheidung treffen.“

Konkrete Umbildung weiterhin offen

Beim bestehenden Regierungsteam der ÖVP Niederösterreich wird es laut Mikl-Leitner keine Änderungen geben. Nicht kommentieren wollte sie hingegen, ob es rund um die Bestellung des neuen Regierungsmitliedes ein Tauziehen zwischen den Bünden der ÖVP geben könnte. „Entscheidend ist, dass es kompetente Persönlichkeiten sind, die für dieses Land hart arbeiten“, so die designierte Landeshauptfrau.

Auf Nachfrage hob Pernkopf, ähnlich wie die künftige Landeshauptfrau, gegenüber noe.ORF.at die jahrelange, enge Zusammenarbeit mit Mikl-Leitner hervor. Diese Zusammenarbeit soll laut Pernkopf in Zukunft weiter verstärkt werden.

