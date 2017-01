Lagerhallenbrand in Gerasdorf bei Wien

Mehrere Tonnen Müll sind am Mittwoch auf einem Firmengelände in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) in Brand gestanden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gingen laut Feuerwehr viele Notrufe ein.

In einer Lagerhalle einer Abfallbehandlungsfirma waren zwei Müllboxen in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten standen die Feuerwehren Gerasdorf bei Wien, Süßenbrunn und Seyring und die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz. Um Glutnester zu bekämpfen, wurde der Müll mit einem Bagger zerteilt und aus der Lagerhalle gebracht. Erst nach drei Stunden konnte die Feuerwehr Brand aus geben.

Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf

Wegen der schwierigen Löscharbeiten musste die Wagramer Straße (B8) gesperrt werden. Die Einsatzkräfte mussten eine zusätzliche Zubringleitung für das Löschwasser einrichten. Es standen 67 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. Bereits im Juli 2015 hatte es in der Firma in Gerasdorf bei Wien gebrannt. Damals waren wegen der hohen Rauchsäule sogar Meldungen von Verkehrsflugzeugen eingegangen.

Link: