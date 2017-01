Magierpaar verzaubert Sankt Pölten

Nach zahlreichen internationalen Auftritten geht das niederösterreichische Magier-Duo Thommy Ten und Amelie van Tass im Februar und März erstmals auf Heimattournee. Am 7. Februar wird in St. Pölten gastiert.

Mit ihrer Show „Einfach Zauberhaft“ sind Thommy Ten und Amelie van Tass in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu sehen. „Wir sind erstmals mit einer eigenen Show auf großer Tournee in Europa“, sagte Thommy Ten bei einer Pressekonferenz in St. Pölten am Mittwoch. „Für die Tournee haben wir das Beste aus unseren bisherigen Auftritten zu einer Bühnenshow zusammengestellt“, so der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Thomas Höschele heißt. Mit Amelie van Tass (Christina Gruber) erreichte er als „The Clairvoyants“ im Vorjahr in der US-Castingshow „America’s Got Talent“ den zweiten Platz.

Zuschauer sollen positive Emotionen fühlen

Die Auftritte des Duos sind eine Kombination aus Zauberei und Mentalmagie, auch das Publikum wird eingebunden. „Wir wollen positive Emotionen bei unseren Zuschauern hervorrufen und sie faszinieren“, sagte Amelie van Tass. Auf Tournee gehen die beiden ab Februar mit einem 40-Tonnen-Truck mit Requisiten, Ton und Licht, Videowall, Pyrotechnik und Filmequipment. In den vergangenen Monaten waren die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie bei Auftritten u.a. im Opernhaus von Sydney und am New Yorker Broadway zu sehen.

APA/ ELIAS KALTENBERGER

Die Zauberproduktion „The Illusionists“, in der das Duo 57 Mal mit weiteren Magiern im Palace Theatre auftrat, knackte mit knapp 25.000 Besuchern in 17 Shows den Wochenumsatzrekord für eine Zaubershow am Broadway. Aus den ursprünglich geplanten acht Terminen wurden nun 19 in der diesjährigen Tournee, u.a. in der Wiener Stadthalle, in München und Zürich. Einige Shows sind bereits ausverkauft. Den Abschluss der Tournee bildet ein Auftritt am 12. März im niederösterreichischen Grafenegg. Dort findet heuer am 29. August auch eine Open-Air-Show des Duos im Wolkenturm statt.

Für 2018 ist bereits eine Fortsetzung der „Einfach zauberhaft!“-Tournee fixiert, gab Rene Voak vom Veranstalter NXP bei der Pressekonferenz in St. Pölten bekannt. Der Kartenvorverkauf für die Freilichtshow und die Termine 2018 startet am 7. Februar. Nach der Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz folgen für Thommy Ten & Amelie van Tass bereits die Vorbereitungen für weitere Auftritte in Übersee. Ab Ende März geht das Duo in Nordamerika auf Tournee.

