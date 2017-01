Bedarf an Pflegepersonal steigt weiter an

Die Lebenserwartung der Niederösterreicher wird immer höher. Daher nimmt laut dem Hilfswerk Niederösterreich auch der Bedarf an Pflegepersonal weiter zu. Besonders wichtig für die Betreuung zu Hause seien mobile Pflegeteams.

Die Lebenserwartung in Niederösterreich liegt laut Statistik Austria bei Frauen bei 83,6 Jahren, bei Männern bei 78,6 Jahren. Mit der steigenden Lebenserwartung wird auch die Zahl der pflegebedürftigen Personen und damit auch der Bedarf an Pflegepersonal steigen, prognostiziert das Hilfswerk Niederösterreich. „Eine besondere Bedeutung kommt dem mobilen Pflege- und Betreuungsangebot zu. Denn es ist in vielen Fällen der dringende Wunsch der Menschen, so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben zu können“, sagt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer.

Hilfswerk betreut 8.200 Menschen zu Hause

Das Hilfswerk Niederösterreich betreut derzeit mehr als 8.200 Menschen zu Hause. In diesem Bereich sind 425 diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie 437 Pflegehelfer und Altenfachbetreuer im Einsatz. Aber auch die Heimhelfer - das Hilfswerk Niederösterreich hat 1.053 - sind für ältere Personen wichtig, heißt es. Denn sie helfen Senioren und Kranken im Alltag. „Dadurch können ältere Menschen weiter in ihrer gewohnten Umgebung leben, und Angehörige werden erheblich entlastet“, sagt Hinterholzer.

Links: