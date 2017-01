WM-Gold im Super-G für Claudia Lösch

24 Stunden nach ihrer Silbermedaille in der Abfahrt legte Claudia Lösch bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft im italienischen Tarvis nach. Die 28-Jährige aus Neupölla (Bezirk Zwettl) fuhr zu Gold im Super-G.

Mit ihrem WM-Auftakt in Tarvis war Claudia Lösch am Mittwoch nicht zufrieden. Silber in der Abfahrt war nicht das, was sich die Niederösterreicherin vorstellte. „Ich habe es wirklich verbockt“, so Lösch. „Das ärgert mich schon. Aber ich freue mich auf den Super-G. Der liegt mir.“

24 Stunden später lieferte Lösch den Beweis. Nachdem sie sich in der Abfahrt noch ihrer deutschen Dauerrivalin Anna Schaffelhuber geschlagen geben musste, drehte sie den Spieß im Super-G um. Mit 45 Hundertstelsekunden Vorsprung gewann Lösch die Goldmedaille.

Damit setzte sie ihre beeindruckende Erfolgsserie bei Großereignissen fort. Neben sieben Medaillen bei Paralympics hält Lösch jetzt bei 16 Mal Edelmetall bei Weltmeisterschaften, darunter sieben Goldmedaillen. Die nächste Medaillenchance hat Lösch am Samstag in der Super-Kombination. Nicht ganz nach Wunsch lief es bei den Herren für Martin Würz aus Maissau (Bezirk Hollabrunn). Der 23-Jährige musste sich mit Rang 17 begnügen.

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at

Links: