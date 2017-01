Zeugen nach schwerem Rodelunfall gesucht

Ein dreijähriger Bub ist am Samstag auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) bei einem Rodelunfall schwer verletzt worden. Eine bisher unbekannte Frau stieß mit ihrer Rodel gegen das Kind. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Der Bub fuhr gemeinsam mit seinem Vater auf einem Rodelhang - der sogenannten „Panhanswiese“ - in den Zielbereich. Eine muslimisch gekleidete Frau fuhr ebenfalls mit einer Rodel ins Tal und kollidierte mit dem Kind. Der Dreijährige wurde bei dem Zusammenstoß laut seinem Vater etwa zehn Meter weit weggeschleudert. Die Frau war nach Angaben des Mannes bereits vor dem Unfall zwei Mal in das Fangnetz gefahren. Ihr Begleiter sagte dem Vater des Buben nach dem Unfall zu, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken.

LPD NÖ

Frau ergriff nach Rodelunfall die Flucht

Das Kind wurde nach dem Unglück nach Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)gebracht und vom Notarzt versorgt. Es erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen. Dort musste der Bub operiert werden. Von der Rodelfahrerin und ihrem Begleiter fehlte jede Spur. Die Polizeiinspektion Semmering ersucht um zweckdienliche Hinweise.

Die Frau ist laut Zeugenangaben etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat schwarze, klassische Winterstiefel getragen. Ihr Begleiter ist etwa 38 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkelbraune Haare und ein rotes Gesicht. Dem Aussehen nach sind beide nach Angaben von Augenzeugen Muslime. Sie waren am Semmering mit zwei Kindern unterwegs.