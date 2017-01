Türkisfarbene Vignette ab Mittwoch verpflichtend

Wer ab 1. Februar auf einer Autobahn oder einer Schnellstraße ohne türkisfarbener Vignette erwischt wird, muss 120 Euro Strafe als Ersatzmaut bezahlen. Im Vorjahr nahm die ASFINAG fast 450 Millionen Euro mit der Vignette ein.

Die orangefarbene Autobahn-Jahresvignette gilt nur noch bis 31. Jänner. Die türkisfarbene Jahres-Vignette 2017 kostet für Autos 86,40 Euro, 70 Cent mehr als im Jahr davor. Die Vignette ist bis 31. Jänner 2018 gültig. Alle Pkw, Motorräder und Wohnmobile bis 3,5 Tonnen brauchen ab der Auffahrt zu einer Autobahn oder Schnellstraße eine gültige Vignette.

Ersatzvignette nur mit Beleg

Der Kaufnachweis sollte aufbewahrt werden, rät der Schnellstraßen- und Autobahnenbetreiber ASFINAG. Im Falle eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe dient dieser als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann.

Geklebt werden sollte die Vignette entweder links oben auf der Windschutzscheibe oder hinter dem Frontscheiben-Rückspiegel. Die Vignette ist erst gültig, wenn sie ohne die Klebefolie, vollständig gelöst auf der Windschutzscheibe klebt. Ein Mitführen der Vignette schützt nicht vor Strafe. Auch für die zehn Tages- und zwei Monats-Vignetten gibt es neue Tarife: 8,90 beziehungsweise 25,90 Euro.

Das Geschäft mit der Vignette

Wie auch schon im Vorjahr produzierte die Firma Forster Verkehrs- und Werbetechnik mit Sitz in Waidhofen an der Ybbs die Spezialkleber. Im Vorjahr wurden insgesamt etwa 26,2 Millionen Stück der im Mostviertel produzierten Spezialkleber verkauft, wie der „niederösterreichische Wirtschaftspressedient“ berichtete. Das brachte der ASFINAG knapp 470 Millionen Euro ein. Die Vignetten sind an mehr als 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich.

Digitale Vignette ab 2018

Ab dem kommenden Jahr ist Schluss mit Kleben und Kratzen: Ab Dezember 2017 wird es für die Autobahnmaut auch eine digitale Vignette geben. Dafür muss das Bundesstraßen-Mautgesetz geändert werden, die entsprechende Novelle ging vergangene Woche in Begutachtung. Die digitale Vignette wird gemeinsam mit dem Kennzeichen registriert.

Die digitale Vignette wird denselben Preis und dieselbe Gültigkeit wie die klassische Vignette haben. Der Kauf soll über die Homepage der Asfinag und eine Smartphone-App möglich sein. Der Verkauf der digitalen Vignette beginnt mit dem Verkauf der Jahresvignette 2018 am 1. Dezember 2017 – mehr dazu in Nächste Autobahnvignette wird digital (orf.at; 23.1.2017).

