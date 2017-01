Verkehrsunfall bei Sollenau: zwei Tote

Am Sonntagabend hat sich bei Sollenau (Bezirk Wr. Neustadt) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die beiden Fahrer der Pkw getötet worden sind. Die Auto waren frontal gegeneinander geprallt. Für die Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Die Unfallstelle auf der L4040 zwischen Sollenau und Leobersdorf war übersät mit Wrackteilen und Glassplittern. Die beiden Fahrzeuge waren mit großer Wucht gegeneinander prallt. Aus welchem Grund, ist allerdings noch unklar. Der eine Lenker wurde im schwer deformierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der zweite Lenker wurde beim Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert.

Trotz aller Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte erlagen beide ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. An diesem Wochenende wurden bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich nach Angaben der Feuerwehr insgesamt zwei Personen getötet und 16 verletzt.