Otto Schenk im Grafenegger „Freischütz“

Kammerschauspieler Otto Schenk wird bei der Eröffnung des Grafenegg Festivals 2017 eine wichtige Rolle übernehmen. Er rezitiert einen Text bei der konzertanten Aufführung von Carl Maria von Webers «Der Freischütz» am 18. August 2017.

Am Programm des Festivalauftakts am 18. August 2017 steht eine konzertante Aufführung von Carl Maria von Webers «Der Freischütz», für die der deutsche Schriftsteller Christoph Klimke, selbst Autor von Libretti, eine neue Textfassung erstellt hat. Otto Schenk wird diese eigens für Grafenegg verfassten Texte rezitieren und auch Samiel, «dem schwarzen Jäger», seine bekannt bewährte Stimme leihen.

In dem „Schauermärchen aus dem deutschen Wald“ wirken zudem die Sopranistinnen Daniela Fally und Dorothea Röschmann mit. Adrian Eröd, Sebastian Wartig und Jochen Schmeckenbecher (Bariton) sind in den männlichen Hauptrollen zu erleben. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, das Hausorchester in Grafenegg, wird von dessen Chefdirigenten Yutaka Sado geleitet. Der Komponist Brad Lubman steuert eine „Grafenegg Fanfare“ für Blechbläser zu dem Eröffnungsabend bei.

