Zweites WM-Gold für Claudia Lösch

Claudia Lösch hat ihre Medaillenjagd bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft im italienischen Tarvis fortgesetzt. Die Niederösterreicherin gewann Gold im Riesentorlauf und damit schon zum vierten Mal Edelmetall.

Nach Gold im Super-G war Claudia Lösch auch im Riesentorlauf nicht zu schlagen. Die 28-Jährige aus Neupölla (Bezirk Zwettl) triumphierte mit 2,78 Sekunden Vorsprung auf ihre deutsche Dauerrivalin Anna Schaffelhuber. Mit jeweils Silber in der Abfahrt und Super Kombination sammelte Lösch in Tarvis bereits vier Mal Edelmetall.

Insgesamt hat sie in ihrer Karriere bereits 19 WM-Medaillen auf dem Konto. Die zwanzigste Medaille kann Lösch zum Abschluss der WM-Bewerbe in Italien am Dienstag im Slalom holen. Auch bei den Herren war am Montag ein Niederösterreicher im Einsatz. Martin Würz aus Maissau (Bezirk Hollabrunn) belegte im Riesentorlauf Platz zwölf.

