Sängerknaben suchen Nachwuchs

Die Wiener Sängerknaben suchen Nachwuchs. Kinder aus Niederösterreich haben bei der „Mittendrin“-Woche in den Semesterferien die Möglichkeit, den Alltag der Sängerknaben unverbindlich kennenzulernen.

Die Wiener Sängerknaben sind der berühmteste Knabenchor der Welt und haben eine über 500 Jahre lange Tradition. Unter den 100 Buben zwischen zehn und 14 Jahren sind 15 Niederösterreicher. Das könnten künftig mehr werden, denn bei der „Mittendrin“-Woche in den Semesterferien können niederösterreichische Kinder eine Woche bei den Wiener Sängerknaben verbringen.

„Wir wollen mit dieser Schnupperwoche eine authentische, intensive Möglichkeit des Kennenlernens anbieten, denn aus den Rückmeldungen wissen wir, dass sich viele Eltern, aber auch Kinder eine unverbindliche Testwoche wünschen“, erklärt der Künstlerische Leiter der Wiener Sängerknaben, Gerald Wirth.

APA / Barbara Gindl

Schnuppern: Unterricht, Chorprobe, Internat

Zielgruppe der „Mittendrin“-Woche sind Buben, die die dritte oder vierte Klasse Volksschule oder die erste Klasse Oberstufe besuchen. Die Nachwuchstalente haben dabei die Möglichkeit, eine Woche lang Teil des Traditionschors zu sein. Sie wohnen im Internat, besuchen den Unterricht und die Chorproben und können auch Konzerte der Wiener Sängerknaben begleiten.

Die Wiener Sängerknaben sind Klassen-übergreifend in vier Chöre aufgeteilt. Das Schuljahr ist in Trimester unterteilt - zwei Trimester Schule und Proben, ein Trimester Tournee durch die ganze Welt. Bühnenerfahrung im In- und Ausland steht auf dem Lehrprogramm der Sängerknaben. Die Buben sind etwa in Russland, Japan, Korea, Amerika oder Kanada unterwegs.

Link: