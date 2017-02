St. Pöltner Stadtbus fährt künftig auch sonntags

Der St. Pöltner Stadtbus LUP fährt ab September auch an Sonn- und Feiertagen. Das Angebot soll auch mit kürzeren Takten, zwei neuen Linien und einer neuen Busflotte erweitert werden. Die Tarife sollen gleich bleiben, verspricht man.

Derzeit fährt der letzte Stadtbus Samstagabend. Ab 4. September 2017 werden die zentralen Linien 1, 5 und 6 auch an Sonn- und Feiertagen verkehren. Damit wolle man den Wünschen der Bevölkerung Rechnung tragen, heißt es. Nun gehe es darum, dass dieses Angebot auch angenommen wird. „Der neue LUP bringt ab September eine Reihe von Verbesserungen für die St. PöltnerInnen und zwar mit der Anschaffung neuer Busse, der Etablierung neuer Linien und zusätzlicher Haltestellen, Taktverkürzungen und Wochenendbetrieb. Damit erreichen wir einen weiteren Meilenstein in der innerstädtischen Verkehrsführung“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Kürzere Intervalle aber kein Nachtbetrieb

Ab September soll auch das Intervall auf der Hauptroute verkürzt werden. Möglich wird das durch zwei neue Linien. Die Zahl der LUP-Linien steigt damit auf 13. Die neue Linie 12 soll dabei auf der Hauptachse zwischen Mühlweg, Hauptbahnhof und Josefstraße für einen attraktiven 10-Minutentakt sorgen. Die neue Linie 13 bindet Ragelsdorf und Weitern ins LUP-Netz ein.

In der Nacht wird der LUP allerdings nach wie vor nicht fahren. Dafür gebe es aktuell keinen Bedarf, denn nach 19 Uhr sitze niemand im Bus, heißt es. Das System sei aber flexibel. Sollte sich die Nachfrage ändern, könnte evaluiert werden. Das neue Bus-System wird von Bund, Land und Stadt finanziert. Die Gesamtbetriebskosten für den neuen LUP werden voraussichtlich deutlich unter den erwarteten Kosten von neun Millionen Euro bleiben, sagt Bürgermeister Matthias Stadler.

Neue Busflotte: Wolf bleibt markantes Symbol

Weil die aktuelle Busflotte bereits zehn Jahre alt ist, werden die Busse erneuert. In Zukunft kommen ausschließlich barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz, die auch über moderne Fahrgastinformationenssysteme verfügen. Der Wolf wird als markantes Symbol auf der Außenhaut des Stadtbusses aber auf jeden Fall bleiben, heißt es seitens der Stadt. Der Name LUP leitet sich vom lateinischen lupus für Wolf ab. Der Name nimmt Bezug auf den Passauer Wolf, der sich im Stadtwappen von St. Pölten wiederfindet.

