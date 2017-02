Valentinstag: 29 Millionen Euro für Geschenke

29 Millionen Euro geben die Niederösterreicher für Valentinstagsgeschenke aus, so eine aktuelle Studie der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Drei Viertel der Menschen schenken Blumen, ein Fünftel Süßigkeiten.

Frauen werden am 14. Februar, am Valentinstag, am häufigsten beschenkt, vor allem Lebenspartnerinnen, aber auch Mütter und Kinder. Für die Geschenke greifen die Männer laut Studie tief in die Geldbörse, während Frauen eher preisgünstigere Präsente kaufen. Im Durchschnitt geben die Niederösterreicher 20 Euro für ein Valentinstagsgeschenk aus.

86 Prozent der Männer schenken Blumen

Männer, die Geschenke kaufen, wählen zu 86 Prozent Blumen, bei den Frauen sind es 61 Prozent, die sich für einen Blumenstrauß als Geschenk entscheiden. Laut der Studie der Wirtschaftskammer Niederösterreich gewinnen Blumen bei den Schenkenden mit zunehmenden Alter an Attraktivität. Bei den unter 40-Jährigen schenken maximal 60 Prozent der Befragten Blumen, bei Personen ab 40 Jahren sind es um 20 Prozent mehr.

Blumenbüro Österreich

Der Valentinstag beschert der Floristen- und Gärtnerbranche Rekordumsätze. In Österreich werden jedes Jahr 20 Millionen Schnittblumen und zwölf Millionen Topfpflanzen gekauft. 90 Prozent davon kommen aus Europa. An vorderster Stelle in der Beliebtheitsskala steht nach wie vor die rote Rose.

Im Trend sind zarte pastellige Frühlingstöne

„Zarte pastellige Frühlingstöne mit Vintage-Elementen stehen zum Valentinstag 2017 hoch im Kurs“, so Thomas Peter Kaltenböck, Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen. Gerne werden in diesem Jahr verwaschene Pastelltöne mit weißem Hintergrund kombiniert. Wer es lieber bunt mag, für den bieten die Geschäfte farbenfrohe Arrangements. Frühlingsgefühle versprechen auch Tulpen oder Narzissen, dazu helle Grüntöne, kombiniert mit frischen Akzenten in Gelb und Creme.

„Natürlich ist auch der Valentinstag-Klassiker, rote Rosen, nach wie vor sehr beliebt. Ebenso wie schöne Kombinationen in Rot, Rosa und Violett mit graugrünen Akzenten und lieblichen Accessoires“, so der Präsident des Blumenbüros Österreich, Rudolf Hajek. Auch ausgewählte Einzelblumen - im Trend liegen langstielige Tulpen - sind stark im Kommen.

Wer zum Valentinstag auf lang anhaltende Pflanzenfreude setzen möchte, ist mit Topfpflanzen gut beraten. Primeln, Narzissen oder Hyazinthen können später in den Garten ausgesetzt werden, wo sie mit der richtigen Pflege monatelang blühen. Unter den exotischen Topfpflanzen sind besonders Amaryllis oder Anthurien bevorzugte Präsente.

