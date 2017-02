Schloss Pöggstall: Blick in die Rechtsgeschichte

In sieben Wochen wird das Schloss Pöggstall (Bezirk Melk) zum Mittelpunkt der Niederösterreichischen Landesausstellung. Unter dem Titel „Alles was Recht ist“ wird ein Blick auf die Geschichte der Rechtssprechung geworfen.

Mit der Niederösterreichischen Landesausstellung von 1. April bis 12. November 2017 in der ehemaligen Wasserburg im Waldviertel wird der Fokus auf die gesellschaftlichen Spielregeln gerichtet. Konkret geht es um die historischen, persönlichen und sozialen Zusammenhänge. „Wo Menschen ihr Zusammenleben organisieren, entsteht Recht. Es liegt an uns, wie wir die Gesetze leben und ändern“, heißt es in einer Aussendung der Niederösterreichischen Landesausstellung.

Denn: „Verletzungen der Menschenwürde sind nicht Geschichte. Sie fordern uns heute wie damals.“ Im Ausstellungsrundgang wird daher folgenden Fragen nachgegangen: „Reden oder richten? Versöhnen oder vergelten? Verfolgen oder vergessen? Fragen oder foltern? Demonstrieren oder dulden?“, wird in der Aussendung formuliert.

Katrin Froschauer

Neue Erkenntnisse durch Schlosssanierung

Seit Anfang Oktober 2015 ist das Schloss wegen Sanierungsarbeiten für die Landesausstellung geschlossen. Bis zur Eröffnung werden beim Schloss insbesondere die Fassaden, aber auch die Türen, Fenster und das Dach restauriert. Zur barrierefreien Erschließung werden je ein Lift ins Rondell und in das Hauptschloss eingebaut.

Darüber hinaus werden der Ortsplatz, die Straßenzüge im unmittelbaren Nahbereich des Rondells und des Schlosses gepflastert sowie beschildert, es werden Rast- und Ruheplätze geschaffen sowie ein Brunnen gebaut. Weiters werden zusätzliche Park- und Halteplätze errichtet. Mit der Generalsanierung wurden auch neue historische Erkenntnisse über das Schloss gewonnen - mehr dazu in Schloss Pöggstall erwacht aus Dornröschenschlaf (noe.ORF.at; 19.11.2016).

Katrin Froschauer

Sonderschau zeigt Besitzgeschichte des Schlosses

Neben der Landesausstellung wird es in der Sonderschau „Schloss Pöggstall – zwischen Region und Kaiserhof“ im Rondell Kunstobjekte zu sehen geben, die weltweit in musealen Sammlungen verstreut sind. In Pöggstall, wo diese Objekte unter anderem in Auftrag gegeben wurden, werden sie erstmals nach 500 Jahren wieder zusammengeführt, so die Veranstalter. So widmet sich die Sonderausstellung vor allem der Bauforschung und der Besitzgeschichte von Schloss Pöggstall.

„Da ist innovativste Architektur, modernste Malerei, wie sie erst später für das Kaiserhaus dokumentiert ist, verwirklicht worden. Pöggstall war von Bedeutung - da sind einflussreiche Menschen gesessen, die am Puls der Zeit waren, die sich prunkvolle Artefakte geholt haben, die sich der modernsten Kriegstechnik bedient haben. International gefragte Künstler sind in Pöggstall tätig gewesen“, so die beiden Bauhistoriker Andreas Zajic und Peter Aichinger-Rosenberger.

Landschaftstour durch den Ausstellungsort

Zudem wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, vom renovierten Schloss aus die Region des südlichen Waldviertels zu erkunden. Dazu wird etwa die geführte Landschaftstour „Auf den zweiten Blick“ angeboten. Sie zeigt die Besonderheiten des Ausstellungsortes und der umliegenden Tier- und Pflanzenwelt.

