Waldviertel Akademie erörtert Zukunft Europas

Die Waldviertel Akademie hat ihr Jahresprogramm unter den Schwerpunkt „Die Welt von morgen. Europas Werte und unsere Zukunft“ gestellt. Die 1984 gegründete Kulturinitiatve verweist auf eine namhafte Referetenliste.

Zur Diskussion aktueller Inhalte als Gäste geladen sind 2017 u.a. Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, der Unternehmer Hannes Androsch, die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Justizminister Wolfgang Brandstetter und Schauspielerin Erni Mangold. „In Zeiten von Unsicherheit, politischen Umbrüchen und großen Herausforderungen in Europa muss man sich natürlich die Frage stellen, wie das Morgen aussieht“, erläuterte Christoph Mayer, Geschäftsführer der 1984 gegründeten Kultur- und Bildungsinitiative. Dabei spiele auch die Debatte über Werte eine Rolle.

Man redet über Arbeit, Werte, Umwelt und Migration

In sieben Abendveranstaltungen und bei den Internationalen Sommergesprächen Weitra geht es der Aussendung zufolge um Themen wie Arbeit, Wirtschaft, Glaube und Werte, Migration und Integration, Rechte und Sicherheit, Umwelt, Klimawandel, Social Media und Digitalisierung. „Die Welt von morgen. Europas Werte und unsere Zukunft“ beleuchten Fischer und Brandstetter am 2. März an der Universität Wien. Darüber hinaus ist die Waldviertel Akademie neben bewährten Orten wie etwa in Zwettl, Horn und Waidhofen an der Thaya auch an der Donau-Universität Krems und in der Landesbibliothek in St. Pölten zu Gast.

Zu den Internationalen Sommergesprächen Weitra werden vom 31. August bis 3. September u.a. der Schriftsteller Robert Menasse, die Migrationsforscherin Gudrun Biffl, der Politologe Anton Pelinka der und Kriminologe Thomas Müller erwartet.

Die Reihe „Waldviertler Vorlesungen“ geht 2017 in ihre bereits vierte Runde. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Donau-Universität Krems, IMC FH Krems und Kirchlich-Pädagogische Hochschule Wien/Krems werden sechs Diskussionen zu „Zukunftsthemen der Gesellschaft“ abgehalten.

„Vollmondgespräch“ mit Erni Mangold

Als neues Format wurden die „Waldviertler Vollmondgespräche“ angekündigt. Zwei Mal jährlich werden dabei Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland aus ihrem Leben und über ihre Tätigkeiten erzählen. Den Beginn macht Erni Mangold, die 2016 in „Kalender Girls“ auf der Bühne der Rosenburg (Bezirk Horn) stand und im Jänner ihren 90. Geburtstag feierte, am 11. April im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya. „Wir sind sicher, mit dem diesjährigen Jahresschwerpunkt wieder den Nerv der Zeit getroffen zu haben“, so Ernst Wurz, Vorsitzender der Waldviertel Akademie.

