Umzug von Wien: SVA in St. Pölten eröffnet

Nach dem Umzug von Wien ist am Freitag die Landesstelle der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) in St. Pölten offiziell eröffnet worden. Rund 170 Mitarbeiter werden am neuen Standort beschäftigt.

Die Niederösterreich-Zentrale der SVA hatte bisher als einzige ihren Sitz nicht in der Landeshauptstadt. Das hat sich nun mit dem neuen Standort mit Service-Zentrum am Neugebäudeplatz in St. Pölten geändert. „Es war uns bei der neuen Landesstelle wichtig, dass für unsere 100.000 Versicherten in Niederösterreich, aber auch für die rund 170 Mitarbeiter eine bestmögliche Erreichbarkeit gegeben ist“, sagte SVA-Obmann WKÖ-Präsident Christoph Leitl beim Festakt.

Der Standort wurde auf Basis des Ende 2015 beschlossenen Sozialrechts-Änderungsgesetzes vom 5. Wiener Gemeindebezirk nach St. Pölten verlegt. Die Servicestelle in Baden bleibe weiterhin bestehen, hieß es von der SVA.

Sukzessive Umstellung auf papierloses Büro geplant

Im Zuge der Umstellung auf das papierlose Büro wurden laut Aussendung bei den Übersiedlungsvorbereitungen alle alten Akten der Landesstelle Niederösterreich gescannt und auf digitale Bearbeitung umgestellt. „Dies hat mehrere Vorteile: Wir brauchen weniger Archivfläche, der Aktenzugriff ist schneller möglich, weil er zentral abgerufen werden kann. Und: Wir schaffen einen großen Schritt zum papierlosen Büro“, erklärte Alexander Herzog, Obmann-Stellvertreter der SVA. Niederösterreich sei hier Vorreiter, sukzessive sollen auch die anderen SVA-Landesstellen umgestellt werden.

