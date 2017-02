Drei Männer im Rennen um Landesratsposten

Die personelle Umgestaltung in der Landesregierung nimmt Formen an. Seit Neuestem kursieren drei Namen für den Posten des Agrarlandesrats. Der bisherige Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) wird Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Seit feststeht, dass Agrarlandesrat Stephan Pernkopf Stellvertreter der künftigen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner werden soll, läuft in der ÖVP Niederösterreich die Suche nach einem neuen Landesrat. Dieser soll Pernkopf nachfolgen. Wie noe.ORF.at nun in Erfahrung bringen konnte, könnte die Personalentscheidung in den nächsten Tagen fallen.

Suche nach männlichem Vertreter des Bauernbundes

Vereinfacht ausgedrückt fehlt im Team der ÖVP-Landesräte nach dem angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Erwin Pröll ein männlicher Vertreter des Bauernbundes. Diesbezüglich fallen derzeit immer wieder drei Namen: Gerhard Zinner, Geschäftsführer von Waldland, Franz Huber, Bürgermeister von Pernegg (Bezirk Horn), und Ludwig Schleritzko, Direktor des Nationalparks Thayatal.

Der Jüngste unter den drei möglichen Anwärtern wäre Schleritzko. Der 38-Jährige ist seit 2014 Direktor des Nationalparks Thayatal. Außerdem absolvierte er die Universität für Bodenkultur und würde daher gut ins Anforderungsprofil für den künftigen Agrarlandesrat passen.

Ähnliches gilt für den Geschäftsführer von Waldland, den 58-jährigen Zinner. Die Firma Waldland mit Sitz in Oberwaltenreith (Bezirk Zwettl) hat fast 1.000 Mitgliedsbetriebe und beschäftigt 150 Mitarbeiter. Ebenso genannt wird der 53-jährige Huber. Huber ist Bürgermeister in Pernegg und Sprecher der ÖVP-Bürgermeister im Bezirk Horn.

Entscheidung in den nächsten Tagen

Dem Vernehmen nach dürfte die Personalentscheidung in den nächsten Tagen fallen. Offen ist aber noch, ob der neue Landesrat die Aufgaben des Umwelt- und Agrarressorts zur Gänze übernimmt beziehungsweise wer künftig in der Landesregierung für die Finanzen zuständig sein wird.

