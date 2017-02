Supermarkt in 23 Sekunden ausgeraubt

Ein Lebensmittelmarkt in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag überfallen und in 23 Sekunden ausgeraubt worden. Das ist nun von der Polizei bekanntgegeben worden. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Der bisher noch unbekannte Mann betrat am Samstag gegen 18.00 Uhr den Lebensmittelmarkt. Er ging geradewegs auf die beiden Kassiererinnen an den Kassen zu und forderte Bargeld. Dabei bedrohte er sie mit einem Messer. Die beiden Frauen gaben das Geld heraus.

Während des Überfalls, der lediglich 23 Sekunden dauerte, hielten sich auch noch Kunden in dem Geschäft auf, berichtete die Polizei. Der Mann verließ dann fluchtartig den Lebensmittelmarkt, dabei verlor er einen Teil der Beute und auch das Messer. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt.

Landespolizeidirektion

Der etwa zwischen 20 und 30 Jahre alte Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, dunkel bekleidet (schwarz/graue Arbeitshose), er trug Handschuhe und dunkle Sportschuhe. Auffallend an der schwarzen Oberbekleidung ist eine rote bzw. rosa gefütterte Kapuze. Der mutmaßliche Täter sprach mit ausländischem Akzent. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Angern an der March unter der Telefonnummer 059133-3201 erbeten.

