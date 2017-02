Igo Etrich: Ein Pionier der Luftfahrt

Der vor 50 Jahren verstorbene Igo Etrich war einer der Pioniere der Luftfahrt. 1909 gelang ihm am Flugfeld Wiener Neustadt der erste motorisierte Flug in Österreich. Noch heute gilt Etrich als einer der Mitbegründer der dortigen Flugzeugindustrie.

Es war Ende des 19. Jahrhunderts, als Igo Etrich, Sohn eines Textilfabrikanten, seine Experimente in der Luftfahrt begann. Der in Oberaltstadt im heutigen Tschechien geborene Etrich war fasziniert von den ersten Gleitfflügen des Deutschen Otto Lilienthal und begann deshalb mit Skizzen für ein Flugzeug, das den Flugeigenschaften eines indonesischen Flugsamens ähnelte.

Der „Praterspatz“ experimentierte im Wiener Prater

Auf dem Gelände des Wiener Praters führte Etrich schließlich die ersten Flugversuche durch. „Die Experimente in Wien waren insofern beschränkt, als er dort keine Startbahn gehabt hat. Also hat er seinen Gleiter und auch ‚Etrich 1‘, den er schon gebaut hatte, nur in der Hauptalle im Prater rollen lassen können und hier und da ist er auch gegen einen Baum gedonnert“, erzählt Luftfahrthistoriker Reinhard Keimel: „Da hat man scherzhaft gesagt, das ist der ‚Praterspatz‘.“

1909 wurdein Wiener Neustadt das erste Flugfeld der Monarchie eröffnet. Im selben Jahr gelang Etrich der erste motorsierte Flug. Außerdem wurde in Wiener Neustadt auch der Prototyp der Etrichtaube hergestellt, also jenem Flugzeug, mit dem Etrich in die Luftfahrtgeschichte einging.

Nachbildung der Etrichtaube im Aviaticum

Eine Nachbildung davon ist auch heute noch im Aviaticum, dem Wiener Neustädter Luftfahrmuseum, zu sehen. „Wir haben ja heute bei den Flugzeugen alle Klappen. Jeder, der einmal geflogen ist, sieht wie sich da am Flügel außen etwas beweget. Das funktioniert natürlich sehr gut, aber dieser Knick, der dann im Flügel entsteht, verursacht auch Turbulenzen, die wieder schädlich sind“, erklärt Gottfried Zach vom Aviaticum Wiener Neustadt.

Etrich hatte einen Weg gefunden, diesen Effekt zu umgehen. „Er tut den Flügel durch elastische Bambusrohre kontinuierlich verbiegen. Damit erspart er sich diesen Knick, verursacht keine Turbulenzen und hat eine bessere aerodynamische Wirkung und Stabilität“, so Zach.

Etrich verpasste den großen Erfolg

Die Etrichtaube ging schließlich sogar in Serienproduktion und wurde in den Lohnerwerken in Wien hergestellt. Der große Erfolg stellte sich allerdings nicht ein. „Er hat ganz einfach den Zahn der Zeit insofern verschlafen, als er nicht zu 100 Prozent für das Militär gearbeitet hat. Seine Etrichtauben sind zwar dann in Deutschland von zig Firmen nachgebaut oder nachgeahmt worden, nur waren die Tauben für das Militär viel zu langsam“, erklärt Luftfahrthistoriker Reinhard Keimel.

Etrich zog sich daraufhin allmählich aus dem Luftfahrtgeschäft zurück, kam aber viele Jahre später, im Jahr 1959, wieder nach Wiener Neustadt. Der damals fast 80-Jährige bestieg noch einmal ein Flugzeug. Dabei handelte es sich aber nicht um die berühmte Etrichtaube, sondern um ein Segelflugzeug.

