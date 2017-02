Caritas schließt weiteres Flüchtlingsheim

Der Flüchtlingsstrom nach Österreich hat seit dem Sommer 2015 deutlich nachgelassen. Die Caritas schließt deshalb mit dem „Haus Helina“ in Horn nun ein weiteres Flüchtlingsquartier in Niederösterreich.

Mit Anfang Juli soll das „Haus Helina“ in Horn geschlossen werden. Für die 90 Flüchtlinge, die dort noch etwa fünf Monate untergebracht sind, werden deshalb jetzt neue Quartiere gesucht. „Wir schauen uns jetzt in jedem einzelnen Fall an, wohin die Menschen übersiedeln können. Da geht es auf der einen Seite darum, sie in anderen Grundversorgungseinrichtungen unterzubringen, aber auch darum, wo sie in Zukunft privat wohnen können“, schildert Klaus Schwertner, der Caritas-Generalsekretär der Erzdiözese Wien.

ORF NÖ

Laut Schwertner ist besonders die Organisation der Übergangszeit gemeinsam mit der Gemeinde und den Freiwilligenorganisationen wichtig. Grund für die Schließung des „Haus Helina“ sei die veränderte Situation in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Konkret kamen immer weniger Flüchtlinge nach Österreich.

Mit der Schließung würde die Caritas auf diese Entwicklung reagieren. „Im Jahr 2015 und 2016 haben wir gemeinsam mit dem Land Niederösterreich sehr rasch Notquartiere eröffnet. Jetzt gibt es nicht mehr den großen Bedarf und auch nicht mehr die große Not. Deshalb schließen wir aktuell eine Reihe von Quartieren“, sagt Schwertner. Die Flüchtlinge und die Mitarbeiter des „Haus Helina“ seien in den vergangen zwei Wochen über die Veränderungen informiert worden. Allen Beteiligten sicherte man dabei individuelle Lösungen zu.

170 Flüchtlinge mussten bereits übersiedeln

Bereits Ende 2016 schloss die Caritas das Flüchtlingsquartier in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling). Mitte Jänner folgte die Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Vösendorf (ebenfalls Bezirk Mödling). In Summe musste damals für 170 Menschen eine neue Unterkunft gesucht werden.

Aktuell sind in Niederösterreich keine weiteren Schließungen von Flüchtlingsunterkünften geplant. Die Caritas kann jedoch eine weitere Schließung von Quartieren nicht ausschließen. Insgesamt betreut die Caritas in Niederösterreich in der Grundversorgung etwa 740 Flüchtlinge in 22 Unterkünften.

Links: