61-Jähriger als Serieneinbrecher

Ein 61-jähriger Mann hat gegenüber der Polizei zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche gestanden. Zugeschlagen hatte er im Bezirk Bruck an der Leitha. Einbrüche verübte er unter anderem in Gasthäuser.

Der Mann soll auch in eine Ordination, einen Sportplatz, eine Tierklinik sowie in diverse Gaststätten eingebrochen haben. Gestohlen wurden Sportartikel wie Eislauf- und Schischuhe, ein Fahrrad sowie Bargeld, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst nicht bekannt. Der Tatverdächtige gestand, von Anfang Juni bis Ende September des Vorjahres Einbrüche und Einbruchsversuche in Berg, Hainburg, Petronell-Carnuntum und Wolfsthal (alle Bezirk Bruck an der Leitha) begangen zu haben.

DNA-Spuren überführten den Tatverdächtigen

Während der Tatortarbeiten sicherte die Polizei zahlreiche Spuren. Nach der Auswertung dieser Spuren konnte der 61-Jährige als Verdächtiger ermittelt werden. Der Mann verbüßt derzeit bereits eine Strafe in der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) wegen ähnlicher Delikte. Wegen der neuerlichen Tatvorwürfe wurde er von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

