Schleritzko wird neuer Landesrat

Die Volkspartei Niederösterreich hat am Donnerstag in St. Pölten ihr künftiges Regierungsteam fixiert und präsentiert. Neu ins Team kommt der bisherige Direktor des Nationalparks Thayatal, Ludwig Schleritzko.

Nationalpark Thayatal / A. Bartl

Schleritzko wurde 2014 zum Direktor des Nationalparks Thayatal bestellt. Der 38-Jährige stammt aus Horn, studierte Agrarökonomie an der Universität für Bodenkultur und war schon in Büros mehrerer Politiker tätig. Bereits im Vorfeld der Sitzung des ÖVP-Landesparteivorstandes hatte sich abgezeichnet, dass er als Favorit auf den Posten des neuen Landesrates gilt - mehr dazu in Schleritzko dürfte neuer Landesrat werden (noe.ORF.at; 23.2.2017).

Agrar- und Umweltlandesrat Stephan Pernkopf wird wie erwartet Stellvertreter der designierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Alle Personalentscheidungen in der ÖVP seien im Landesparteivorstand einstimmig gefallen, sagte Mikl-Leitner im Anschluss an die Sitzung am Donnerstagvormittag. Der scheidende Landeshauptmann Erwin Pröll nahm an der Präsentation des neuen Regierungsteams nicht mehr teil.

Schleritzko künftig für Finanzen zuständig

Wie der Pressedienst der ÖVP Niederösterreich auf Twitter berichtete, übernimmt Schleritzko die Agenden für Finanzen, Straßenbau und den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS). Der Stellvertreter der Landeshauptfrau, Stephan Pernkopf, wird für die Bereiche Energie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umwelt zuständig sein. Die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kümmert sich in der Landesregierung künftig um Gemeinden, Wissenschaft und Forschung, Kultur und Personal.

In ihrer Funktion als Parteiobfrau der ÖVP Niederösterreich bekommt Mikl-Leitner fünf Stellvertreter: die Landesobmann-Stellvertreterin des Seniorenbundes, Magdalena Eichinger, Landtagsabgeordneten Kurt Hackl, die Landesleiterin-Stv. der „Wir in NÖerinnen“, Andrea Kö, Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner und Michael Wurmetzberger, der in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) demnächst laut dem Pressedienst der ÖVP Niederösterreich zum jüngsten Bürgermeister Niederösterreichs wird.

