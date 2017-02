Schleritzko: „Figl ist mein Vorbild“

Der designierte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) wird künftig für Finanzen, Straßenbau und den Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zuständig sein. Gegenüber noe.ORF.at spricht er über Motivation, Qualifikation und Vorbilder.

noe.ORF.at: Sie interessieren sich seit Ihrer Jugend für Politik. Was ist Ihre Motivation, direkt in die Landespolitik zu gehen?

Ludwig Schleritzko: Zum einen ist es natürlich eine große Ehre, wenn man so eine Aufgabe übernimmt. Das hat bei meiner Entscheidung sicherlich mitgespielt. Zum anderen habe ich Politik schon immer erlebt. Ich habe erlebt, wie es Politikern geht und was man als Politiker bewegen kann. Das war für mich eine große Motivation.

noe.ORF.at: Welche Möglichkeiten der Mitgestaltung sehen Sie in der nächsten Zeit in der Landesregierung?

Schleritzko: Im Finanzressort gestaltet man grundsätzlich alles mit, was Politik in Niederösterreich betrifft. Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf den NÖGUS legen, auf die Gesundheitsvorsorge und die Prävention. Das wird mir sehr wichtig sein, auch aus persönlichen Gründen und aufgrund meiner Herkunft. Als Waldviertler sehe ich natürlich auch das große Thema, wie wir dem Waldviertel weiter helfen können, sich zu entwickeln. Das ist ja bis jetzt schon passiert.

noe.ORF.at: Aufgrund Ihrer Herkunft, Ihrer Ausbildung und Ihrer Verbundenheit mit der Landwirtschaft wäre das Agrarressort naheliegend gewesen. Jetzt ist es das Finanzressort. Haben Sie gezögert, „Ja“ zu sagen?

Schleritzko: Ich habe nicht gezögert, dazu „Ja“ zu sagen. Zum einen habe ich durch mein Studium an der Universität für Bodenkultur eine profunde Ausbildung - ich habe Agrarökonomie studiert, also den betriebswirtschaftlichen Zweig. Zum anderen übernehme ich ein gut aufgestelltes Ressort. Ich vertraue natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung und mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landesverwaltung.